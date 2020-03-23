Проверка температуры: в правительстве прокомментировали очередь на проходных Туламашзавода

Фото подписчиков.

В группах Myslo подписчики спрашивают нас о том, безопасно ли стоять в очереди на тульские предприятия (в частности, на машзавод), которая скопилась для измерения температуры работников. Пресс-служба регионального правительства по нашей просьбе прокомментировала ситуацию:

«На Тульском машиностроительном заводе введен режим повышенной готовности. Мероприятия проводятся из-за угрозы распространения коронавируса на территории Тульской области, в соответствии с Постановлением регионального правительства.

С 23 марта в АО «АК «Туламашзавод» (член Союза машиностроителей России) осуществляется контроль температуры тела работников: на проходных предприятия перед началом каждой смены дежурят фельдшеры заводского медпункта с бесконтактными инфракрасными термометрами. В случае выявления у сотрудника температуры выше 37 градусов работодатель обязан отправить его домой. В свою очередь сотрудник с повышенной температурой должен незамедлительно обратиться к врачу.

По данным здравпункта, пока ни у кого из работников акционерной компании и дочерних обществ не зафиксировано повышенной температуры и других признаков болезни.

Контроль температуры будет осуществляться до особого распоряжения.

Образовавшаяся в первый день проведения указанных мероприятий очередь перед проходными (в количестве чуть более ста человек) была вполне закономерна, учитывая беспрецедентность принимаемых мер. Для современной России — это первый опыт такого рода; естественно, фельдшерский состав предприятия не имел опыта масштабного измерения температуры у населения.

Стоит заметить, что на производственном процессе это не отразилось, план выполняется. Акционерная компания предприняла соответствующие меры, чтобы контроль температуры тела сотрудников проходил качественно и оперативно».

К слову, похожие очереди имели место и на других предприятиях города, например на Тулачермете.

Редакция Myslo обращается к работникам предприятий: в очереди на контроль температуры, пожалуйста, придерживайтесь рекомендаций Минздрава и Роспотребнадзора — соблюдайте дистанцию! Врачи говорят, что безопасным считается расстояние не менее 1,5-2 метров между людьми.

Кроме того, есть рекомендации Минздрава и к работодателям: