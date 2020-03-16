«Тулица» обыграла «Спарту» и вышла в финал Высшей лиги «А»: фоторепортаж

В полуфинале Высшей лиги «А» в невероятно напряженной игре «Тулица» одержала победу над «Спартой», выиграв матч со счетом 3:2 (23:25, 25:20, 25:22, 15:25, 15:11).

Команду поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин:

- Спасибо нашим девчонкам за прекрасную игру и добытую в упорной борьбе победу. Спортсменки проявили настоящий бойцовский характер, показали отличную игру. Желаю команде успеха в финале Высшей лиги!

Напомним, что полуфинальная серия проходила до трех побед, и противостояния в Туле и в Нижнем Новгороде привели к счету 2:2.

- Мы, конечно, говорили себе, что после неудачи в Нижнем сделаем всё для тульских болельщиков — победную точку поставим в родных стенах. Но мы понимали — напряжение только возросло, результат давит и на нас, и на «Спарту», поэтому перед пятой игрой старались просто раскрепостить игроков, — отметил директор «Тулицы» Валерий Московский.

Валерий Евгеньевич рассказал, что «Тулице» помогло выиграть.

- Думаю, чуть более длинная скамейка запасных у нас, и все замены, сделанные тренерами, сработали на 100%. Мы поэтому и лучшего игрока выбирать не стали, победа — общая заслуга и результат общей работы. Ну и, конечно, невероятная поддержка зала! Наши болельщики — седьмой игрок на поле, огромное им спасибо.

Отметим, что травмированная Жанна Каськова сейчас проходит обследование.

Теперь «Тулица» будет бороться за золотые медали чемпионата России Высшей лиги «А» против команды из Липецка. Первые два выездных матча пройдут 21 и 22 марта, причем без зрителей (таково решение липецких региональных властей из-за угрозы коронавируса). 28 марта и по необходимости 29 марта «Тулица» сыграет в родных стенах.