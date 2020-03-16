В Тульской области на ходу загорелся пассажирский автобус

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Утром 16 марта в Веневском районе произошло ЧП — недалеко от села Коломенское на ходу загорелся пассажирский ПАЗ. Как стало известно Myslo, автобус следовал по маршруту Венев — Метростроевский.

Водитель во время движения услышал хлопок, увидел дым в моторном отсеке, остановил транспортное средство и высадил пассажиров. На место происшествия вызвали пожарных.

Водитель попытался потушить пламя самостоятельно и получил незначительные ожоги рук.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, правоохранители по данному факту проводят проверку и выясняют все обстоятельства.