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В Туле возле «Макси» строят «дом вверх дном»
pixabay.com

В Туле возле «Макси» строят «дом вверх дном»

Он будет готов уже этой весной.

На территории ТРЦ «Макси» строят аттракцион — перевернутый дом. Таких в России уже больше десятка, в Туле будет первый.

В мире перевернутые дома, в основном, служат для привлечения туристов. Дом у «Макси» — не исключение. Сам идея аттракциона в том, что дом наклонен в двух плоскостях. Попав внутрь, любой желающий может сделать фото, будто бы он стоит на потолке или сидит на стене. Внутри такого дома перевернуто всё!

Первый тульский «дом вверх дном» реализует сторонняя компания, которой ТРЦ «Макси» передали в аренду площадку. Дом строится по типовому проекту. Разрабатывала его компания «Культ-Строй» — один из лидеров в производстве и проектировании перевернутых домов.

Галерея
Перевернутый дом в Туле, Фото: 1
Перевернутый дом в Туле, Фото: 2
Перевернутый дом в Туле, Фото: 3
Перевернутый дом в Туле, Фото: 4
Перевернутый дом в Туле, Фото: 5
Перевернутый дом в Туле, Фото: 6
Перевернутый дом в Туле, Фото: 7
Перевернутый дом в Туле, Фото: 8
Перевернутый дом в Туле, Фото: 9
Перевернутый дом в Туле, Фото: 10
Перевернутый дом в Туле, Фото: 11
Перевернутый дом в Туле, Фото: 12
показать все фотографии

Для посетителей аттракцион планируют открыть весной. Стоимость посещения пока не называют.

Так выглядят перевернутые дома в России и в мире:

Галерея
Перевернутый дом в Туле, Фото: 1
Перевернутый дом в Туле, Фото: 2
Перевернутый дом в Туле, Фото: 3
Перевернутый дом в Туле, Фото: 4
Перевернутый дом в Туле, Фото: 5
показать все фотографии
 

 

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Автор: Юлия Королева
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 18:30 0
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