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Как туляки пытаются заработать на коронавирусе

Как туляки пытаются заработать на коронавирусе

И смешно, и не очень.

Пока коронавирус уносит жизни и ломает судьбы, рушит рынки и разоряет богатейших людей мира, туляки пытаются на нем «хайпануть» и поправить свое материальное положение. Вот какие объявления появились в последнее время на «Авито».

кулон

Зинаида из Крапивны переплюнула сильнейших вирусологов мира. Она в одиночку изобрела защиту от коронавируса в виде кулона и продает его за 2500 рублей: «Защита от коронавируса!!! Подумайте о своей защите!!! Здоровье у вас одно!!!».

А в ВОЗ и не знают…

от холода и не только

Андрей из Алексина продает маску за 500 рублей: «Маска с фильтром. Подходит как для защиты от холода и защиты от вирусов. Абсолютно новая».

Налетай!

эффективность 99,9%

А кому маски маловато, вероятнее всего подойдет костюм от коронавируса, который продает Павел из Ефремова. За целых 2000 рублей. Как поясняет автор объявления, эффективность костюма составляет 99,9%.

Это вам не это!

возможно всё

Константин из Тулы продает кедры с закрытой корневой системой. Он не на 100% уверен, что они спасут от коронавируса, но такой возможности не исключает. Читаем объявление:

«Кедр известен своими фитонцидами, возможно что и может защитить от коронавируса. Выбирайте по фотографии и получите как на фото, количество ограничено…».
 
боржоми пить не поздно

Еще одно объявление — о продаже велосипеда. «Езда на велосипеде позволяет повысить выносливость организма, что повышает шансы противостоять коронавирусу», — пишет автор.

вирус ни при чем

Впрочем, на сайтах бесплатных объявлений есть и другие хитрецы. Их лоты находятся по запросу «коронавирус», но в самом объявлении прямо указано, что от вируса покупка не спасет.

«Модный браслет, смотрится очень круто.
-------------
от коронавируса не защищает».
 
«Продаю портативную колонку, играет очень достойно и в колонке хороший вакуум, держит заряд долго.
От коронавируса не спасёт)».
 
«Стул барный. Состояние: идеальное, без царапин
-------------
коронавирус тут ни при чем».
 
 
 
 
 

 

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Автор: Юлия Королева
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