Как туляки пытаются заработать на коронавирусе
И смешно, и не очень.
Пока коронавирус уносит жизни и ломает судьбы, рушит рынки и разоряет богатейших людей мира, туляки пытаются на нем «хайпануть» и поправить свое материальное положение. Вот какие объявления появились в последнее время на «Авито».
Зинаида из Крапивны переплюнула сильнейших вирусологов мира. Она в одиночку изобрела защиту от коронавируса в виде кулона и продает его за 2500 рублей: «Защита от коронавируса!!! Подумайте о своей защите!!! Здоровье у вас одно!!!».
А в ВОЗ и не знают…
Андрей из Алексина продает маску за 500 рублей: «Маска с фильтром. Подходит как для защиты от холода и защиты от вирусов. Абсолютно новая».
Налетай!
А кому маски маловато, вероятнее всего подойдет костюм от коронавируса, который продает Павел из Ефремова. За целых 2000 рублей. Как поясняет автор объявления, эффективность костюма составляет 99,9%.
Это вам не это!
Константин из Тулы продает кедры с закрытой корневой системой. Он не на 100% уверен, что они спасут от коронавируса, но такой возможности не исключает. Читаем объявление:
Еще одно объявление — о продаже велосипеда. «Езда на велосипеде позволяет повысить выносливость организма, что повышает шансы противостоять коронавирусу», — пишет автор.
Впрочем, на сайтах бесплатных объявлений есть и другие хитрецы. Их лоты находятся по запросу «коронавирус», но в самом объявлении прямо указано, что от вируса покупка не спасет.