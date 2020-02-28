В Туле выступит кьют-рок-принцесса Дора

Трогательные маленькие истории о влюбленностях и неловких разговорах – ее стоит послушать!

Концерт восходящей звезды пройдет в клубе Backstage 25 апреля.

Дора — молодая и наглая кьют-рок-принцесса, ставшая тоненьким голосом нового поколения молодых людей, которым хочется быть искренними. То, о чем она поет, знакомо каждому, а то, как она это делает, завоевывает её треками места в тысячах плейлистов.

Уже совсем скоро Дора отправится в тур по городам России, чтобы лицом к лицу встретиться со всеми вами.

Билеты на концерт (12+) уже в продаже на Myslo-кассе! Вы можете приобрести их онлайн:

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной