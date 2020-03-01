Фоторепортаж: «Тулица» обыграла нижегородскую «Спарту» – 3:0

Первая полуфинальная игра против команды «Спарта» из Нижегородской области закончилась со счётом 3:0 (25:16; 25:22; 27:25).

Тулячки показали классную игру и совершили невероятный камбэк в конце третьего сета.

Соперники из «Спарты» также демонстрировали первоклассный волейбол, но подготовка наших спортсменок, а также горячая поддержка болельщиков и родных трибун помогла достигнуть цели.

Следующая игра полуфинального этапа состоится сегодня, 1 марта, в манеже стадиона «Арсенал» в 18.00. Вход на матчи свободный.