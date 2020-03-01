Фоторепортаж: «Тулица» обыграла нижегородскую «Спарту» – 3:0
Поздравляем тулячек с победой!
Первая полуфинальная игра против команды «Спарта» из Нижегородской области закончилась со счётом 3:0 (25:16; 25:22; 27:25).
Тулячки показали классную игру и совершили невероятный камбэк в конце третьего сета.
Соперники из «Спарты» также демонстрировали первоклассный волейбол, но подготовка наших спортсменок, а также горячая поддержка болельщиков и родных трибун помогла достигнуть цели.
Следующая игра полуфинального этапа состоится сегодня, 1 марта, в манеже стадиона «Арсенал» в 18.00. Вход на матчи свободный.
По итогам предварительного этапа Высшей лиги «А» по волейболу «Тулица» вышла в полуфинал чемпионата. Первые две игры пройдут в Туле, затем в Нижнем Новгороде, а решающая, пятая встреча, при необходимости будет сыграна вновь в оружейной столице.
Ответные игры в Нижнем Новгороде запланированы на 7 и 8 марта.