В Епифанской школе Тульской области открылся школьный стоматологический кабинет

В Тульской области акция «Улыбка детства» проводится с 2017 года по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия».

Суть ее – в развитии современной системы профилактики и диспансеризации детей, одна из важнейших составляющих которой – сохранение здоровья зубов.

На открытие школьного стоматологического кабинета в епифанскую школу приехал Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия», первый заместитель председателя Тульской областной Думы Николай Воробьев.

- «Улыбка детства» - это уникальный проект. Акция не имеет аналогов в Российской Федерации и реализуется только в Тульской области на условиях социального партнерства – при участии бизнес-сообщества, министерства здравоохранения, министерства образования Тульской области при поддержке регионального отделения партии. С 2017 года на территории Тульской области открыто 7 школьных стоматологических кабинетов в общеобразовательных учреждениях Киреевского района, Алексина, Сокольниках (Новомосковск), Щекино и Кимовске.

В этом году благодаря «Единой России» и личному участию депутата Тульской облдумы, районного куратора партпроекта «Здоровое будущее», врачу-стоматологу Марине Бельковой созданы два кабинета в Кимовском районе. Один уже действует на базе гимназии №6 в Кимовске (кстати, этот кабинет 26 февраля посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин – прим. авт). Второй - в Епифанской школе имени С.Н. Орлова. Итого по партийному проекту созданы и работают 9 кабинетов.

По словам Николая Воробьева, уникальность проекта в том, что стоматологическая помощь и профилактические осмотры проводятся в школах. Администрация школ выделяет помещения, депутаты фракции «Единой России» берут на себя ремонт помещения и приведение его к современным стандартам, а минздрав обеспечивает кабинеты оборудованием и материалами, направляет в кабинеты специалистов по детской стоматологии.

- Этот проект очень важен для небольших сельских поселений и малых городов. Например, первый школьный стоматологический кабинет был открыт в Сокольниках Новомосковского округа. И сегодня довольны все – и дети, и их родители. В Епифанской школе учится 241 ребенок, причем детей привозят сюда учиться и из соседних сел и деревень, где нет стоматологических кабинетов. Родителям приходится возить детей в райцентр для осмотра. С открытием кабинета дети будут под постоянным присмотром врачей-стоматологов непосредственно в школе, а у родителей станет больше времени для общения с детьми, - говорит Николай Воробьев.

По словам директора Епифанской средней школы Сергея Салихова, самому учебному заведению более 200 лет. Сейчас школа располагается в здании, построенном в 1976 году. Новый стоматологический кабинет – отличный подарок школьникам и их родителям.

- У нас было служебное помещение на первом этаже. Летом 2019 года в нем начали ремонт. Получилось очень стильно. Кабинет прекрасно отремонтировали и оборудовали по последнему слову медицинской техники. Весь наш педколлектив, а это 28 прекрасных учителей, и все дети с нетерпением ждали открытия кабинета. Есть договоренность, что в наш кабинет будут привозить детишек из сельских школ Монастырщины, Суханово, Бучалок, Казаново и других сел – всего более 500 детей будут прикреплены к этому кабинету.

По словам Марины Бельковой, врач будет заниматься не только профилактикой и лечением неосложненного кариеса, но и давать необходимые рекомендации родителям, например, в случае, если у ребенка неправильный прикус и требуется помощь стоматолога-ортодонта. Проще говоря, работа по сохранению здоровья детских зубов будет командная.

- Я врач-стоматолог, поэтому с энтузиазмом включилась в работу по партийному проекту «Улыбка детства», - рассказывает Марина Белькова. - Ремонт мы завершили к сентябрю, укомплектовали кабинет современным оборудованием. В декабре получили лицензию и вот, наконец, открыли его. В кабинете будут оказывать бесплатную плановую стоматологическую помощь детям в рамках территориальной программы ОМС. Кабинет будет работать в удобном режиме, чтобы не нарушать учебный процесс. Здоровый образ жизни, и культура стоматологического здоровья в том числе, прививаются с детства. Это не только правильная гигиена полости рта, но и правильное питание, ведь многие родители не догадываются, что кариес у детей возникает из-за употребления сладкой газировки и рафинированных углеводов. Уроки здоровья и профилактика помогут сохранить детям здоровые зубы.

- Кабинет оборудован самым современным оборудованием, материалы для лечения тоже самые передовые, - пояснил стоматолог Максим Фатеев. - Мы будем проводить уроки гигиены для ребят – учить правильно чистить зубы, полоскать рот. Считаю, это очень нужный проект. Ранняя диагностика и лечение кариеса предотвратит разрушение зубов у ребят, а, значит, у них будут здоровые зубы и красивые улыбки!

По словам Николая Воробьева, региональное отделение партии «Единая Россия» будет развивать проект «Здоровое будущее» ­– «Улыбка детства» – чтобы в каждой школе иметь такие современные красивые и комфортные стоматологические кабинеты.