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В каких школах Тульской области откроют стоматологические кабинеты?

В каких школах Тульской области откроют стоматологические кабинеты?

Качество ремонта школьных кабинетов и оснащение их оборудованием для профилактики и лечения зубов проверил главный стоматолог Тульской области Алексей Эрк.

В конце 2017 года Алексей Эрк, главный стоматолог региона, предложил вернуть в школы кабинеты стоматологов – в далекие советские годы они работали в каждой школе.

– Эту систему профилактики и диспансеризации детей предложила профессор Тамара Виноградова. И эта система признана лучшей в мире! – считает главный стоматолог Тульской области.    

Идею Эрка поддержали – региональное отделение партии «Единая Россия» в рамках федерального проекта «Здоровое будущее» запустило акцию «Улыбка детства». Она не имеет аналогов в Российской Федерации и реализуется только в Тульской области на условиях социального партнерства – при участии бизнес-сообщества, минздрава и минобра региона при поддержке регионального отделения партии.

Первый школьный стоматологический кабинет открыли в киреевской школе №5 в 2018 году. Опыт оказался очень удачным.

– Здоровый образ жизни, и культура стоматологического здоровья в том числе, прививаются с детства, – говорит Алексей Эрк. – Это не только правильная гигиена полости рта, но и правильное питание, ведь многие родители не догадываются, что кариес у детей возникает из-за употребления сладкой газировки и рафинированных углеводов. Уроки здоровья и профилактика помогут сохранить детям здоровые зубы.

По мнению Алексея Эрка, открытие в школах кабинетов «Улыбки детства» – важное событие и для детей, и для педагогов, и для родителей. В кабинетах врачи будут оказывать помощь детям с первого до одиннадцатого класса – самое важное время, когда у ребят формируется зубочелюстная система.

10 июля главный стоматолог области приехал в кимовскую гимназию №6, где идет ремонт будущего стоматологического кабинета. Его планируют открыть уже осенью, в новом учебном году.

Большое светлое помещение готово под отделку, к месту расположения кресла уже подведены коммуникации.

Согласно дизайн-проекту, который представила Марина Белькова, глава МО Кимовск, руководитель стоматологической клиники «Дентапроф», в кабинете будет располагаться также и стойка с раковинами для обучения детей правильной чистке зубов.

– Врачи будут вести постоянный мониторинг за состоянием зубов детей, чтобы не допустить кариозного процесса. А если кариес все-таки возникнет, залечить зуб на ранней стадии. Детей с выявленными серьезными нарушениями и осложненным кариесом будут направлять к специалистам в стоматологическую поликлинику «Дентапроф», которая оказывает стоматологическую помощь кимовчанам в рамках обязательного медицинского страхования, – пояснил Алексей Эрк. – Мы будем заниматься и просветительской работой с родителями. Не секрет, что некоторые родители считают, что кариес молочных зубов не опасен, что молочные зубы не требуют ухода. Это ошибка.

– В кабинете будет работать врач-стоматолог из нашей клиники. К началу учебного года мы составим план профилактических осмотров и лечения детей этой гимназии, – говорит Марина Белькова. – Есть предварительные договоренности о том, чтобы на базе этого кабинета проводить аналогичные мероприятия и для учеников других школ.

По словам Марины Бельковой, врач будет заниматься не только профилактикой и лечением неосложненного кариеса, но и давать необходимые рекомендации родителям, например, в случае, если у ребенка неправильный прикус и требуется помощь стоматолога-ортодонта. Проще говоря, работа по сохранению здоровья детских зубов будет командная.

Родители учащихся гимназии очень довольны, что теперь их дети будут под присмотром врача-стоматолога.

– Здорово, что у детей будут регулярно проверять зубки, учить правильно за ними ухаживать. Ведь мы, родители, не специалисты, можем и проглядеть начинающийся кариес. К тому же чтобы прийти на осмотр к стоматологу в поликлинику, нужно время. Хорошо, что теперь осмотры будут проводить в школе, – говорит Татьяна Спиридонова, мама ученика 4-го класса этой гимназии.

– У моего ребенка есть проблемы с зубами, нам прописали определенные процедуры, которые делать в домашних условиях затруднительно. Когда откроется кабинет, ребенок сможет получать стоматологическую помощь, не выходя из школы. Это здорово! – считает Светлана Жаворонкова, мама ученика 2-го класса гимназии №6.

Педагоги гимназии – директор гимназии Татьяна Гомонова, замдиректора Татьяна Воронина и учитель русского языка и литературы Анна Воронина – тоже с воодушевлением ждут открытия стоматологического кабинета.

– В гимназии №6 Киреевска учатся 460 детей. Специалисты клиники «Дентапроф» уже три года проводят с учащимися уроки здоровья. Когда встал вопрос, где открыть стоматологический кабинет, родителям было предложено несколько вариантов с учетом количества учащихся и месторасположения кабинета. Общественность поддержала нашу гимназию. Наличие такого кабинета – еще один шаг к тому, чтобы полностью соответствовать современным требованиям, предъявляемым к учебным заведениям. Ну а мы надеемся, что и нас, педагогов гимназии, врач не обойдет вниманием, – сказала Татьяна Гомонова.

В селе Дедилово Киреевского района в центре образования кабинет уже готов на 90%, даже современное очень симпатичное кресло стоит.

Осталось повесить зеркало и завезти необходимые стоматологические материалы и инструменты.

– Я очень благодарен Александру Попову (гендиректор АО «Заря», почетный гражданин Тульской области. – Прим. авт.) за финансовую и организационную поддержку в ремонте кабинета. К 1 сентября кабинет будет готов к работе. Это первый школьный стоматологический кабинет на селе, – сказал Алексей Эрк. По словам главного стоматолога области, в дедиловском кабинете – самая современная установка для оказания помощи детям.

– В нашем селе есть всё – и современная школа со спортивным залом, и новый детский сад с бассейном, и физкультурно-оздоровительный комплекс, и стадион, и фельдшерско-акушерский пункт. Сейчас строится Дом культуры. Всё это – для наших детей. Они – наше будущее, и именно в них надо вкладывать деньги, строить для них всё самое лучшее! – считает Александр Попов.

По словам Людмилы Чернышевой, замдиректора по дошкольному образованию центра образования села Дедилово, стоматологический кабинет очень нужен селу:

– В нашем центре образования занимаются 170 учеников и 80 дошколят. В селе недавно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт, но в нем не принимает стоматолог, и по любой проблеме с зубами нужно везти ребенка в город. А это 20 километров! Считай, полдня, а то и целый день надо потратить на визит к врачу. Теперь детишки будут под постоянным наблюдением врача.

Напомним: за три года, что в регионе идет акция «Улыбка детства», уже открыто три школьных кабинета – в Алексине, Сокольниках (Новомосковск) и Щекино. Заканчиваются работы по ремонту кабинетов в Кимовске (гимназия №6), Киреевске (центр образования №4) и поселке Бородинский. В разгаре работы по отделке кабинетов еще в Алексине, Липках и поселке Шварцевский  (Киреевский район). Появится и еще один сельский школьный стоматологический кабинет – в Епифани.

Что касается кадров для школьных кабинетов, то, по словам Алексея Эрка, они полностью укомплектованы. Тем более что в этом году Тульская областная стоматологическая больница ждет 48 врачей, закончивших медвузы по целевым направлениям.

 

P. S. Советы от главного стоматолога Тульской области Алексея Эрка читайте здесь

 

 

 

 

 

 

 

 

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Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 09:45 +1
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Люди
Алексей ЭркАлександр Попов
Место
КимовскКиреевскДедилово

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