БК «Арсенал» вышел в «Финал четырех» Евразийской лиги баскетбола

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В рамках Евразийской лиги баскетбола БК «Арсенал» принимал малаховский «МГАФК». Матч состоялся 25 февраля в Туле в СК «Новое поколение».

Первую половину оружейники лидировали, во второй же соперники, взвинтив темп и включив агрессивную защиту, попытались переломить ход матча. Это у них почти получилось, когда им удалось сравнять счет в конце третьей четверти.

- «Арсенал», совершив в четвертом периоде рывок 14:0, создали себе задел, который уже малаховцы преодолеть не смогли. В итоге сложная трудовая победа гарантировала нам место в «Финале четырех» Евразийской баскетбольной лиги, который пройдет со 2 по 4 марта в Ереване, — сообщает пресс-служба тульского клуба.

Следующие свои игры «Арсенал» проведет дома. 27 и 28 февраля оружейники примут на своей площадке БК «Тамбов». Начало матчей в 19.00. Вход свободный!