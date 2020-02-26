БК «Арсенал» вышел в «Финал четырех» Евразийской лиги баскетбола
Оружейники обыграли БК «МГАФК» со счетом 100:86.
В рамках Евразийской лиги баскетбола БК «Арсенал» принимал малаховский «МГАФК». Матч состоялся 25 февраля в Туле в СК «Новое поколение».
Первую половину оружейники лидировали, во второй же соперники, взвинтив темп и включив агрессивную защиту, попытались переломить ход матча. Это у них почти получилось, когда им удалось сравнять счет в конце третьей четверти.
- «Арсенал», совершив в четвертом периоде рывок 14:0, создали себе задел, который уже малаховцы преодолеть не смогли. В итоге сложная трудовая победа гарантировала нам место в «Финале четырех» Евразийской баскетбольной лиги, который пройдет со 2 по 4 марта в Ереване, — сообщает пресс-служба тульского клуба.
Следующие свои игры «Арсенал» проведет дома. 27 и 28 февраля оружейники примут на своей площадке БК «Тамбов». Начало матчей в 19.00. Вход свободный!