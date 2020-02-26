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Суд удовлетворил полумиллионный иск тулячки к КПК «Регион Капитал»
Фото из архива Myslo.

Суд удовлетворил полумиллионный иск тулячки к КПК «Регион Капитал»

Потребительский кооператив обязан вернуть личные сбережения женщины.

Советским районным судом г. Тулы рассмотрено гражданское дело по иску жительницы города Тулы к кредитному потребительскому кооперативу «Регион Капитал» о признании договора передачи личных сбережений расторгнутым, взыскании денежных средств по договору передачи личных сбережений и компенсации морального вреда.

Судом установлено, что 20 февраля 2019 года между истицей и КПК «Регион Капитал», зарегистрированного по адресу: г. Тула, Красноармейский проспект, 34, помещение VI, заключен договор передачи личных сбережений.

В соответствии с условиями договора, кооператив принял от женщины денежные средства в размере 500 000 рублей на срок до 20 августа 2019 г. по программе «Стабильный доход» из расчета 13% годовых с ежемесячным начислением целевых компенсационных выплат (процентов).

15 июля 2019 г. истица обратилась в КПК «Регион Капитал» с заявлением о расторжении договора о передаче личных сбережений и о досрочном возврате денежных средств, однако данное заявление осталось без ответа.

До настоящего времени денежные средства, переданные истцом в КПК «Регион Капитал» по договору передачи личных сбережений, ответчиком не возвращены.

Представитель ответчика кредитного потребительского кооператива «Регион Капитал» в судебное заседание не явился.

Поскольку доказательств возврата истцу личных сбережений кредитным потребительским кооперативом «Регион Капитал» представлено не было, суд счел заявленные исковые требования тулячки обоснованными и подлежащими удовлетворению.

Заочным решением Советского районного суда Тулы от 26 февраля 2020 года требования истицы удовлетворены частично.

Суд решил: признать расторгнутым договор передачи личных сбережений и взыскать с КПК «Регион Капитал» в пользу истицы денежные средства в размере 500 000 рублей. В компенсации морального вреда суд женщине отказал. Также с КПК «Регион Капитал» взыскана в доход муниципального образования Тула госпошлина в размере 8 200 рублей. Решение в законную силу пока не вступило.

Myslo писал о проблеме лопнувших кооперативов здесь.

 

Советским районным судом Тулы в 2019 году было рассмотрено 507 гражданских дел по искам граждан пенсионного возраста о передаче личных сбережений кредитным потребительским кооперативам.

Ответчиками по таким делам являлись:

  • КПК «Капитал Инвест Тула» — 476 дел;
  • КПК «Регион Капитал» — 31 дело.

В 2020 году судом рассмотрено 3 аналогичных дела по искам пенсионеров к КПК «Регион Капитал».

 

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 18:37 0
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