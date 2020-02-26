Суд удовлетворил полумиллионный иск тулячки к КПК «Регион Капитал»
Потребительский кооператив обязан вернуть личные сбережения женщины.
Советским районным судом г. Тулы рассмотрено гражданское дело по иску жительницы города Тулы к кредитному потребительскому кооперативу «Регион Капитал» о признании договора передачи личных сбережений расторгнутым, взыскании денежных средств по договору передачи личных сбережений и компенсации морального вреда.
Судом установлено, что
В соответствии с условиями договора, кооператив принял от женщины денежные средства в размере 500 000 рублей на срок
До настоящего времени денежные средства, переданные истцом в КПК «Регион Капитал» по договору передачи личных сбережений, ответчиком не возвращены.
Представитель ответчика кредитного потребительского кооператива «Регион Капитал» в судебное заседание не явился.
Поскольку доказательств возврата истцу личных сбережений кредитным потребительским кооперативом «Регион Капитал» представлено не было, суд счел заявленные исковые требования тулячки обоснованными и подлежащими удовлетворению.
Заочным решением Советского районного суда Тулы от 26 февраля 2020 года требования истицы удовлетворены частично.
Суд решил: признать расторгнутым договор передачи личных сбережений и взыскать с КПК «Регион Капитал» в пользу истицы денежные средства в размере 500 000 рублей. В компенсации морального вреда суд женщине отказал. Также с КПК «Регион Капитал» взыскана в доход муниципального образования Тула госпошлина в размере 8 200 рублей. Решение в законную силу пока не вступило.
Myslo писал о проблеме лопнувших кооперативов здесь.
Советским районным судом Тулы в 2019 году было рассмотрено 507 гражданских дел по искам граждан пенсионного возраста о передаче личных сбережений кредитным потребительским кооперативам.
Ответчиками по таким делам являлись:
- КПК «Капитал Инвест Тула» — 476 дел;
- КПК «Регион Капитал» — 31 дело.
В 2020 году судом рассмотрено 3 аналогичных дела по искам пенсионеров к КПК «Регион Капитал».