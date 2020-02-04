Роспотребнадзор: У госпитализированных туляков не выявили коронавирус

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Ранее Myslo сообщал, что 3 февраля в Туле после отдыха на острове Хайнань был госпитализирован двухлетний ребенок, а также студент, приехавший на учебу из провинции Шаньси (Китай). Их увезли в больницу в капсуле биозащиты.

Как сообщило Управление Роспотребнадзора по Тульской области, по предварительным результатам комплекса лабораторных исследований у пациентов не выявлено возбудителей ОРВИ, включая известные коронавирусы.

- До окончания полного объема лабораторного обследования и установления причины заболевания пациенты находится под наблюдением медицинских работников, — уточняет Роспотребнадзор.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.

Напомним, что накануне на оперативном совещании губернатор Тульской области Алексей Дюмин остался недоволен докладом руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Александра Ломовцева. Глава региона приказал усилить работу по противоэпидемиологическому плану в области.