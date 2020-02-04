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Жуткое ДТП со сгоревшим авто под Тулой: водитель была пьяна
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области

Жуткое ДТП со сгоревшим авто под Тулой: водитель была пьяна

По уточненной информации от ГИБДД, освидетельствование показало почти 0,5 мг/л алкоголя.

Сообщаем подробности страшного ДТП, случившегося ночью 4 февраля на 26-м км автодороги Лапотково – Ефремов в Тепло-Огаревском районе Тульской области. Myslo писал об этом здесь.

Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, 48-летняя водитель Chevrolet Lanos была пьяна (0,418 мг/л в выдыхаемом воздухе). Женщина наехала на металлическое ограждение и врезалась в стоящий полуприцеп фуры.

По предварительной информации, в результате ДТП загорелся автомобиль Chevrolet Lanos. Виновница аварии была госпитализирована с различными травмами, а ее 35-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия.

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Автор: Валерия Дьячкова
сегодня, в 12:53 +4
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