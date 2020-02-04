Страусиная ферма в Алексине объявила о распродаже птиц и животных. На владельца завели дело

Фото: www.instagram.com/alexinstraus/.

Что случилось на ферме?

В соцсетях появились массовые сообщения о странной истории, которая произошла на страусиной ферме в Алексине. В посте на официальной страничке хозяйства в Инстаграме сообщается:

- На хозяина фермы вешают фальсифицированное уголовное дело, нам вскоре не чем будет кормить животных. Поэтому мы ищем опекунов, кто может помочь чем-то для животных. Будем распродавать животных и птиц, кого не удастся продать, придется усыплять.

Myslo связался с Мадиной, супругой владельца страусиной фермы. Она рассказала, что на ее мужа завели уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ — за организацию незаконной миграции. Но, по словам женщины, супруг не нарушал закон.

- Он этого не совершал! Муж находился на лечении в Ставропольском крае с 18 декабря по 25 января. Вернулся домой, и 26 января на ферму пришли сотрудники полиции. На территории они поймали троих мигрантов с патентами на работу в Санкт-Петербурге. Мужу вменяют почему-то незаконный въезд мигрантов в Россию. Как он может организовать это, если эти иностранцы уже где-то до этого работали в стране? — говорит Мадина.

По словам женщины, на ферме действительно жили трое мигрантов, но они не работали.

- Мужа не было, когда они сюда пришли. Мы их приютили, пока он не вернется. Мы кормили этих людей, они чем-то нам помогали, но зарплату у нас никто из них не получал, — утверждает Мадина. — Супруг вернулся из реабилитационного центра в выходной день — 25 января, на следующий день к нам пришла полиция. Что бы он успел сделать за субботу и воскресенье? Ничего.

Считаю, что его подставили. У него есть и другой бизнес — он дорожник. Ферма прибыли не приносит, он только вкладывает и вкладывает деньги в нее.

В данный момент хозяин фермы в больнице. По словам Мадины, на фоне всех событий его состояние ухудшилось.

- Мужу вменяют то, чего он не совершал. Понимаю, что за это положен штраф. Но лишение свободы? Никто никого не убил, не причинил никому вред. За что это? Мы просто не понимаем. Хотим справедливости, чтобы нас услышали. Зачем доводить до крайней меры, это всё отобразится на животных!

Правда ли, что верблюдов и медведей раздадут или усыпят?

Действительно ли ферма, на которой сейчас содержатся более 1000 голов птиц, пять медведей, шесть львов, волки, собаки, олени, яки, верблюды, бизоны, вот так в раз закроется? Мадина говорит, что нет. Они будут ждать дальнейшего развития событий.

Получается, что ажиотаж в соцсетях был создан искусственно, чтобы привлечь внимание к проблеме хозяйства.

- Если так не написать, никто не обратит внимание на проблему. Сейчас приехали все наши родственники. Мы кормим животных, чистим, ухаживаем. Придали ситуацию огласке, чтобы люди помогли, чем могут. Приезжайте, привозите корм для животных. При плохом раскладе нам придется связываться с зоопарками.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области прокомментировали ситуацию:

- В межмуниципальном отделе МВД России «Алексинский» возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, связанного с нарушением миграционного законодательства. В рамках расследования будут установлены детали и обстоятельства происшествия.

По нашей информации, сейчас владельца также проверяют на незаконную предпринимательскую деятельность.