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В Туле начальник почты наживалась на чужих выигрышах в лотерею
Изображение Alejandro Garay с сайта Pixabay

В Туле начальник почты наживалась на чужих выигрышах в лотерею

24-летняя девушка получила два года колонии общего режима.

В ноябре прошлого года Привокзальный районный суд вынес приговор бывшему начальнику одного тульских почтовых отделений. Ее признали виновной в хищении вверенного имущества с использованием служебного положения и отправили в колонию общего режима на 2 года и 2 месяца.
 
Осужденная не согласилась с приговором суда и подала апелляционные жалобы в Тульский областной суд. Однако, тот оставил приговор в силе.
 
«Судом установлено, что начальник отделения почтовой связи с февраля по июнь 2019 года вносила заведомо ложные сведения в компьютерную программу, увеличивая сумму выплат денежных выигрышей по лотерейным билетам и присваивала себе денежные средства. Сумма имущественного ущерба, причиненный такими действиями Филиалу ФГУП «Почта России» составила 700 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Кроме того, в мае и июне 2019 года она же внесла не соответствующие действительности сведения о получении пенсии одной из гражданок и присвоила себе 44 тысячи рублей из кассы почтового отделения.
 
Приговор вступил в законную силу.
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:15 +8
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