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В Петровском квартале открылась врачебная амбулатория
Фото: пресс-служба Минздрава Тульской области

В Петровском квартале открылась врачебная амбулатория

Строительные работы начались в октябре и обошлись областному бюджету в 10 млн рублей.

Вопрос о строительстве амбулатории в новом микрорайоне был поднят на встрече губернатора Алексея Дюмина с фельдшерами ФАПов из Плавского, Щекинского, Чернского районов и Большой Тулы. На ней обсуждали развитие медицинской помощи на селе, решение задач, поставленных нацпроектом «Здравоохранение».

В конце встречи фельдшер Михаил Авилов рассказал главе региона, что в Петровском квартале, где его молодая семья приобрела жильё, пока нет медицинского учреждения. Алексей Дюмин поручил профильным министерствам и городской администрации проработать этот вопрос. На строительство амбулатории из областного бюджета выделили 10 млн рублей. Работы начались в октябре, а уже сегодня врачи приняли первых пациентов.

Поздравить коллектив с открытием амбулатории приехал министр здравоохранения Тульской области Алексей Эрк:

«Это важный день и для нас, медиков, и для жителей микрорайона, – сказал он. – Благодаря участию губернатора Алексея Дюмина в Петровском квартале в короткие сроки построено и открывается новое поликлиническое отделение. В амбулатории созданы все условия для качественного оказания медицинской помощи и комфортного пребывания пациентов и врачей. Уверен, что жители микрорайона будут гордиться своей амбулаторией».

Амбулаторно-поликлиническое отделение № 5 стало структурным подразделением амбулатории поселка Рассвет. С понедельника по субботу пациентов будут принимать терапевт и педиатр. Кроме того, в амбулатории работают дневной стационар, кабинеты неотложной медицинской помощи, смотровой и прививочный кабинеты.

В амбулатории будут вести выездной приём узкие специалисты: гинеколог, невролог, эндокринолог и кардиолог. Планируется проведение профилактических осмотров и диспансеризации для детей и взрослых.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:38 +2
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