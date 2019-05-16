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Фельдшерам Тульской области купят 30 автомобилей высокой проходимости

Фельдшерам Тульской области купят 30 автомобилей высокой проходимости

И сделают дороги к фельдшерско-акушерским пунктам в отдаленных районах региона. Об этом шла речь на встрече медиков и губернатора Тульской области.

16 мая в  амбулаторию посёлка Рассвет приехали фельдшеры ФАПов из Плавского, Щекинского, Чернского районов и Большой Тулы на встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, чтобы поговорить о развитии медицинской помощи на селе.

Алексей Алпатов, заведующий Московским фельдшерским здравпунктом Щекинской ЦРБ, недавно получил от губернатора служебную машину «Нива». И хотел сказать ему за это большое спасибо.

– В 2018 году я окончил Тульский медицинский колледж и с августа того же года работаю фельдшером. В зоне обслуживания здравпункта 787 человек, из них 110 детей до 18 лет и 8 детей до 1 года. Я живу в соседнем селе, за 12 км – пешком на работу идти далековато, хотя дорогу сделали по «Народному бюджету» хорошую.

В моей семье медиков до меня не было. Да и я, можно сказать, случайно стал фельдшером – подавал документы после школы в несколько учреждений, но оригинал оставил именно в медколледже.  И ни разу не пожалел. Мне нравилось учиться. И группа отличная была, правда, в основном девчонки – из 30 человек только 6 юношей. Проходил практику в Щекинской ЦРБ, работал три года на скорой санитаром.

По региональной программе поддержки сельских медиков получил подъемные – 350 тысяч рублей. А в марте губернатор и Фонд «Перспектива» вручили мне автомобиль высокой проходимости «Нива». Очень, кстати, необходимая вещь для сельского медика, в весеннюю распутицу машина спасала. Да и вообще, на экстренные вызовы теперь быстро приезжаю к больному, могу довезти пациента в Крапивенкую амбулаторию, чтобы оказать более развернутую помощь. Раз в 2 недели я провожу забор анализов, например, биохимический анализ крови, и отвожу их в ЦРБ. А раньше моим пациентам приходилось ездить для этого в Щекино.  

Конечно, основной контингент моего участка – пожилые люди. Отсюда и «традиционные болячки» – заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертония, церебро-вискулярные заболевания, ишемия головного мозга. Острые состояния тоже случаются – например, инфаркты.

Я выступаю за активную профилактику болезней и здоровый образ жизни моих пациентов. Да и вообще всех людей. Призываю всех обязательно ежегодно проходить диспансеризацию. Сам я ее тоже прохожу. А вот насчет спорта… Я ж еще подрабатываю на скорой. И подняться на пятый этаж со всем оборудованием, а потом больного спустить… Это, я вам скажу, еще та тренировка.

Сейчас нас обеспечили буквально всем – ФАП отремонтировали и укомплектовали необходимым по стандарту оборудованием, медикаменты самые современные, автомобиль, приличная зарплата и подъемные. Ну что еще нужно?! Даже не знаю, что попросить у губернатора.

На самом деле, сейчас вопрос надо ставить так – человек сам должен заботиться о своем здоровье. Ну, например, я назначаю препараты при гипертонии пациентке. А через месяц оказывается, что она перестала пить таблетки, как только ей полегчало. Годами люди взращивают себе болезни, а потом ждут, что одна волшебная пилюля сделает их здоровыми.

 

Елизавета Матвеева, заведующая Олховским ФАПом Плавской ЦРБ, мать троих детей, считает, что для повышения доступности медпомощи помимо машин нужны дороги.

– Мне 35 лет, работаю фельдшером уже 15 лет. Закончила Белевское медучилище – я сама сельская, видела, как нужны медики в деревне. Да и остаться хотела на своей малой родине. Мой ФАП обслуживает 700 человек, в том числе и две сельские школы – 16 и 19 учеников. Работа очень позитивная – дарить здоровье и заботу людям. Может, кто-то скажет, тяжелая. Но мне так не кажется, я успеваю все – и участок объехать, и семье уделить время. У меня, кстати, трое детей. Старшая дочь выпускница, с медициной не хочет связывать жизнь, а вот средняя мечтает тоже стать медиком.

Нас пригласили сегодня поговорить о сельской медицине с губернатором. В нашем районе открыли несколько новых ФАПов, мой обещали отремонтировать в этом году.

Мне одной из первых в регионе выделили машину «Нива» – еще в 2016 году, я сама за рулем, на ней уже 67 тысяч километров проехала. На встрече хочу поднять вопрос ремонта сельских дорог – местами они труднопроходимы даже для «Нивы».

 

Михаил Авилов, заведующий отделением медицинской профилактики амбулатории поселка Рассвет, работает с комплексом «Ангел» производства «НПО «СПЛАВ». Его он показывал губернатору и рассказывал об уникальности комплекса.  

– Я отработал 10 лет на скорой, вместе со своей женой. Именно работа на скорой сделала нас профессионалами.

В амбулаторию пришел в 2015 году и решил посвятить себя профилактике заболеваний. У нас отличная прекрасно оборудованная амбулатория, хорошая зарплата, замечательный главврач Любовь Анатольевна Рогова. Тут работает и моя супруга. Работа приносит удовольствие и удовлетворение – у нас значительно снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ, потому что мы все силы бросили на вакцинацию, ездили по предприятиям и школам. Сейчас на повестке дня диспансеризация – чтобы люди относились к ней серьезно, вовремя проходили все обследования.    

Ирина Авилова, заведующая кабинетом неотложной медпомощи амбулатории поселка Рассвет, считает, что нужно больше поощрять медиков, работающих на селе.

– В моей семье не было медиков, но я с детства мечтала быть врачом, всем куклам делала укоры и перевязывала руки-ноги. И вот моя мечта сбылась. Я оказываю первичную помощь больным с инсультом, шоковыми состояниями, инфарктами – и детям, и взрослым, и в отдаленных ФАПах.

О чем бы сказали Авиловы губернатору? О том, что волнует, наверное, каждую молодую семью. О жилье. К сожалению, семье молодых врачей пришлось самим взять в ипотеку квартиру - работающие в сельской местности фельдшеры не подпадают под условия региональной программы «Земский доктор». И для медиков, реально много лет работающих в сельской местности, нет «вкусных» предложений по ипотеке, как, например, для военных.

 

Фельдшеры и главврачи собрались за большим столом, в ожидании губернатора пили чай и общались.

Алексей Дюмин сразу обозначил цель встречи – поговорить с медиками из отдаленных ФАПов, обсудить волнующие вопросы и проблемы повышения доступности медпомощи.

– В рамках нацпроектов будут выделены значительные средства, которые нужно эффективно расходовать. Я знаю, что вопросы у вас есть. И надеюсь, что вы будете откровенны, несмотря на то, что тут и ваше начальство присутствует (во встрече участвовал министр здравоохранения Андрей Третьяков – прим. авт.).

– За два года в Чернском районе построили пять новых ФАПов, из них три – с жильем для фельдшеров, амбулаторию в Скуратово отремонтировали и запустили. Главное теперь – не останавливаться на достигнутом, – начал разговор Вячеслав Куликов, главврач Плавской ЦРБ.

Губернатор уточнил, что в регионе с 2017 по 2018 г. открыто 26 и отремонтировано 10 ФАПов. В этом году планируется открыть 11 новых и отремонтировать 13 ФАПов.

- В этом году мы закрываем нормативную потребность в ФАПах. Но это не значит, что работа в этом направлении прекратится. У нас остаются ФАПы, которые ещё нужно привести в порядок. Будем ремонтировать больницы и амбулатории, используя бюджетные и внебюджетные источники финансирования. Люди должны получать медицинскую помощь в комфортных условиях, - подчеркнул глава региона.  

Елизавета Матвеева, заведующая Олховским ФАПом Плавской ЦРБ, как и собиралась – подняла проблему качества дорог.

- В селе Троицкое-Бачурино Чернского района идет прием больных из 5 деревень, однако дорога к нему разбита. Это 16,6 км. Но этой дорогой пользуются и жители соседних населенных пунктов. Проблема касается примерно 2000 человек, - пояснила Елизавета.

 

Аналогичный вопрос был и у медсестры Кожинского фельдшерского здравпункта Татьяны Маркиной. Она попросила обратить внимание на дорогу, связывающую два ФАПа – Архангельский и Соловьевский в Чернском районе.

Глава региона обещал, что в августе-сентябре этого года будет произведен ямочный ремонт. А вопрос о полноценном ремонте дороги будет рассмотрен в следующем году. 

- А с учетом построенных и отремонтированных ФАПов какова обеспеченность фельдшеров машинами? – поинтересовался у министра здравоохранения региона Алексей Дюмин.

По словам министра здравоохранения Андрея Третьякова, сейчас в регионе у фельдшеров 96 машин повышенной проходимости. За последние три года для нужд фельдшеров региона было приобретено 28 машин. В этом году фельдшеры ФАПов получат еще 20 автомобилей, половина из которых уже закуплена за счет внебюджетных средств.  Но с учетом открытия новых ФАПов остается потребность в автомобилях для фельдшеров. 

- Я дам команду, чтобы за счёт внебюджетных средств были закуплены в самое ближайшее время еще 10 автомобилей, - сказал губернатор медикам, а министру посоветовал активнее работать с минздравом страны.

Татьяна Маркина, как и ее коллеги-медики,  считает, что у нас не хватает разъяснительной работы среди населения:

- Нужно разъяснять людям, как важно вести здоровый образ жизни, своевременно обращаться к врачу, а не тогда, когда «приперло». 

Алексей Дюмин отметил, что для комплексного подхода в популяризации здорового образа жизни разработан региональный проект «Здоровый регион», который объединил усилия медицины, спорта и образования. Запланированы медицинские обследования жителей, спортивные мероприятия, будет вестись просветительская работа. Проект рассчитан на 5 лет.

- В прошлом году у нас в регионе был запущен проект «Мужское здоровье». Более 6,5 тысяч различных мероприятий  было проведено, в том числе и выездные диспансерные осмотры на предприятиях, - напомнил губернатор. –  У 1000 человек были выявлены новообразования и заболевания сердечно-сосудистой системы. Они получили помощь на самой ранней стадии своего заболевания. Мы будем расширять эту программу.

Михаил и Ирина Авиловы поблагодарили губернатора за… детский садик в Петровском квартале, где они купили квартиру.

- А поговорить я хотел бы о создании амбулатории в Петровском квартале. Большой район, много молодых семей, детей. Только медучреждения нет.

По словам губернатора, он неоднократно обсуждал с застройщиками тему комплексного строительства микрорайонов. В Петровском квартале построен детский сад по самому лучшему проекту в стране. Застройщику выделена земля для строительства школы.

- Я знаю, что под медучреждение было выделено помещение на первом этаже жилого дома, но оно не отвечает необходимым требованиям. Там можно только аптечный пункт разместить. Нонсенс, что в таком квартале, где живет 6 тысяч человек, нет медучреждения, - сказал Алексей Дюмин. И поручил Андрею Третьякову проработать вопрос совместно с региональным министерством строительства и ЖКХ и городской администрацией.

От редакции. В тот же день в здании правительства региона состоялось совещание с участием председателя правительства Валерия Шерина, министра строительства и ЖКХ Элеоноры Шевченко, главы администрации Тулы Евгения Авилова и помощника губернатора по вопросам строительства Сергея Лигая, посвященное этому вопросу. 

- Через два-три месяца мы с вами обязательно встретимся и еще раз проговорим о том, как идет решение задач, поставленных нацпроектом «Здравоохранение», - пообещал губернатор.

После встречи, медики попросили губернатора сделать общее фото - на память.

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Автор: Татьяна Алексеева, сегодня, в 20:49 +2
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губернатор Тульской области Алексей Дюминминистр здравоохранения Андрей Третьяков
Место
амбулатория РассветТула

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