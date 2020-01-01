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В Туле выберут самую креативную елку
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле выберут самую креативную елку

Итоги голосования подведут 7 января.

В новогодние дни на ул. Металлистов в Туле проходит фестиваль креативных елок. В нем участвуют организации региона и туляки, которые представили на суд зрителей более 20 необычных елок. Многие из них созданы из подручных средств, либо оригинально украшены.

«Лучшую креативную елку выберут туляки и гости города путем голосования на официальном сайте администрации города Тулы. На каждой елке можно увидеть QR-код, который ведет на страницу голосования. Итоги фестиваля будут подведены в день закрытия новогодних праздников — 7 января», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:30 +3
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