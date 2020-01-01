В Туле выберут самую креативную елку

Фото пресс-службы правительства Тульской области

В новогодние дни на ул. Металлистов в Туле проходит фестиваль креативных елок. В нем участвуют организации региона и туляки, которые представили на суд зрителей более 20 необычных елок. Многие из них созданы из подручных средств, либо оригинально украшены.

«Лучшую креативную елку выберут туляки и гости города путем голосования на официальном сайте администрации города Тулы. На каждой елке можно увидеть QR-код, который ведет на страницу голосования. Итоги фестиваля будут подведены в день закрытия новогодних праздников — 7 января», — сообщает пресс-служба правительства Тульской области.