Начальника отдела службы безопасности «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» подозревают в коммерческом подкупе

Image by sajinka2 from Pixabay

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела службы безопасности ООО «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск». Мужчину подозревают по ч. 8 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный в особо крупном размере).



У «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» заключен с ООО «ЦентрТехСтрой» договор на работы по строительству. По версии следствия, в декабре 2019 года подозреваемый сообщил директору «ЦентрТехСтрой», что по фактам допущенных на предприятии нарушений проводится служебная проверка.

«После чего, высказав угрозу расторжения договорных отношений, потребовал за прекращение служебной проверки в отношении ООО «ЦентрТехСтрой», у директора общества денежные средства в сумме 2 500 000 рублей», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

30 декабря, действуя в рамках оперативных мероприятий директор «ЦентрТехСтрой» передал 1,9 млн рублей подозреваемому, после чего последний был задержан.



В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы и решается вопрос об избрании начальнику отдела службы безопасности «Проктер энд Гэмбл-Новомосковск» меры пресечения.



Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Тульской области.