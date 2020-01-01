Туляки могут напрямую позвонить дежурным по территориальным округам
Кроме того, по всем возникающим вопросам горожане также могут обратиться по телефону единой дежурно-диспетчерской службы
С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в территориальных округах города Тулы организованы дежурства сотрудников администрации. Связаться с ними можно по следующим номерам телефонов:
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Центральный территориальный округ
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31-28-47
переадресация на мобильный телефон дежурного сотрудника
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Советский
территориальный округ
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8-920-759-19-80
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Привокзальный территориальный округ
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24-71-74
переадресация на мобильный телефон дежурного сотрудника
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Зареченский
территориальный округ
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47-32-94
переадресация на мобильный телефон дежурного сотрудника
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Пролетарский территориальный округ
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- 41-73-40 (с 9.00 до 18.00)
- 8-920-744-10-22 (с 18.00 до 9.00)
Городская администрация напоминает, по всем возникающим вопросам туляки также могут обратиться по телефону единой дежурно-диспетчерской службы: 47-20-34, 47-20-37, 1391.