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Туляки могут напрямую позвонить дежурным по территориальным округам
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Туляки могут напрямую позвонить дежурным по территориальным округам

Кроме того, по всем возникающим вопросам горожане также могут обратиться по телефону единой дежурно-диспетчерской службы

С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в территориальных округах города Тулы организованы дежурства сотрудников администрации. Связаться с ними можно по следующим номерам телефонов:

Центральный территориальный округ

 

 

31-28-47

переадресация на мобильный телефон дежурного сотрудника

 

Советский

территориальный округ

 

 

8-920-759-19-80

Привокзальный территориальный округ

 

 

24-71-74

переадресация на мобильный телефон дежурного сотрудника

 

Зареченский

территориальный округ

 

 

47-32-94

переадресация на мобильный телефон дежурного сотрудника

 

Пролетарский территориальный округ

 

 

- 41-73-40 (с 9.00 до 18.00)

- 8-920-744-10-22 (с 18.00 до 9.00)

Городская администрация напоминает, по всем возникающим вопросам туляки также могут обратиться по телефону единой дежурно-диспетчерской службы: 47-20-34, 47-20-37, 1391.

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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 22:01 +4
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