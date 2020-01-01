Туляки могут напрямую позвонить дежурным по территориальным округам

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Кроме того, по всем возникающим вопросам горожане также могут обратиться по телефону единой дежурно-диспетчерской службы

С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года в территориальных округах города Тулы организованы дежурства сотрудников администрации. Связаться с ними можно по следующим номерам телефонов:

Центральный территориальный округ 31-28-47 переадресация на мобильный телефон дежурного сотрудника Советский территориальный округ 8-920-759-19-80 Привокзальный территориальный округ 24-71-74 переадресация на мобильный телефон дежурного сотрудника Зареченский территориальный округ 47-32-94 переадресация на мобильный телефон дежурного сотрудника Пролетарский территориальный округ - 41-73-40 (с 9.00 до 18.00) - 8-920-744-10-22 (с 18.00 до 9.00)

Городская администрация напоминает, по всем возникающим вопросам туляки также могут обратиться по телефону единой дежурно-диспетчерской службы: 47-20-34, 47-20-37, 1391.