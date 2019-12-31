Сотрудники тульского МЧС переведены в режим повышенной готовности

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

С 30 декабря 2019 года до 9 января 2020 года подразделения Главного управления МЧС России по Тульской области переведены в режим функционирования «повышенная готовность».

Как сообщает пресс-служба ведомства, на время новогодних и рождественских праздников приняты дополнительные меры по профилактике пожаров, усилен надзор за безаварийной работой объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики.

На особом контроле экстренных служб находятся места проведения новогодних массовых мероприятий.

Организовано информирование населения о правилах пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий, а также о том, как правильно использовать отопительные системы, электроприборы и пиротехническую продукцию.