В новогоднюю ночь в Туле автобусы и трамваи будут ходить до пяти часов утра

Фото: uaomos.news

Об этом сообщили в администрации города.

В новогоднюю ночь на городские маршруты выйдут дополнительные единицы общественного муниципального транспорта. В частности, будет увеличено число трамваев на маршрутах № 3, 9, 12, 14, троллейбусов № 1, 2, 6 и автобусов № 3, 16, 28 и 36.

В ночь с 31 декабря на 1 января муниципальный транспорт будет работать до 5.00.

Трамваи:

№ м-та Схема движения Кол-во транспорт ных средств Время работы на маршруте . 3 ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская -Чулковский мост - ул.Советская - ул. Мосина – ул.Демbдовская плотина – ул. Плеханова - Щегловская Засека 2 22:10- 04:46 9 ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Демидовская плотина -ул. Мосина - ул. Советская – Чулковский мост - ул. Пролетарская –ул.Епифанская – ул.Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов 2 22:19- 04:53 12 пос. Менделеевский - проспект Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Пролетарский мост - ул. Пролетарская - ул. Демидовская плотина - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева - ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - проспект Ленина - пос. Менделеевский 2 21:58- 04:43 14 Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – ул. Воздухофлотская – Павшинский путепровод – ул. Коминтерна – ул. Демидовская плотина – ул. Пролетарская – Чулковский мост - ул. Советская– ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе 2 22:03- 05:02 Итого: 8 ед.

Троллейбусный транспорт:

№ м-та Схема движения Кол-во транспорт ных средств Время работы на маршруте . 1 М.Гончары – ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - проспект Ленина – ст. Южная (и обратно) 2 21:53- 05:12 2 ул. Курковая - ул. Луначарского - ул.Октябрьская - ул. Советская –пр.Ленина – ул.Первомайская – ул.Дм.Ульянова – пл.им.50-й Армии – ул.Болдина – ул.Макаренко – ул.9 Мая - пр. Ленина - ст.Южная (и обратно) 2 21:36- 05:17 6 Московский в-л - ул. Путейская – Красноармейский проспект -ул. Советская – ул.Октябрьская – Московское шоссе - пос. Горелки (и обратно) 2 22:13– 04:57 Итого: 6 ед.

Автобусы:

№ м-та Схема движения Кол-во транспорт ных средств Время работы на маршруте . 3 Суворовское уч. - Восточный обвод - ул. Рязанская - пр. Ленина - ул.Советская - ул.Пролетарская - ул.Ложевая - Восточный обвод-Суворовское уч. 2 22:04- 05:01 16 Облроддом- 2-ой пр-д Гастелло - ул. Фучика - пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Карла Маркса (ул. Ложевая - ул. Пролетарская) - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская-Московский в-л 2 22:19- 04:40 28 Косая Гора- ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская - ул. Максима Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина - ул. Металлургов-ст. Металлург 2 22:29- 04:46 36 Хомяково- Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - мкр. Петровский 2 22:10- 04:44 Итого: 8 ед.

Одновременно, в новогоднюю ночь запланирована работа коммерческого транспорта по 11 маршрутам 30 единицами транспорта:

Компания-перевозчик Маршрут Количество транспорта ООО «ТАКТ» № 9 «ул. Железнодорожная -ул.Токарева – Платоновский лес» 5 ед. № 58 «Завод РТИ- пос. Октябрьский (18-й проезд)» 3 ед. ООО ТП «Транссервис» № 33 «д. Высокое - Щегловская засека - пос. Косая Гора - д. Судаково» 2 ед. № 34 «пос.Косая Гора – пос. Октябрьский - Птицефабрика "Тульская"» 2 ед. № 61 «Областной роддом - завод торгового оборудования» 2 ед. № 30 «пос.Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) - Московский вокзал» 2 ед. ООО АП «ТПП» № 50 «ул. Седова - ул. Новомосковская» 3 ед. № 65 «Малые Гончары - стадион Металлург» 3 ед. ООО «ТПП» № 62 «Малые Гончары - стадион Металлург» 4 ед. ООО ТК «ТПП» № 4 «пос. Михалково - ПАО "Тулачермет"» 2 ед. № 42 «пос. Плеханово - Московский вл. - пос. Плеханово» 2 ед.

В остальные нерабочие праздничные дни работа общественного транспорта будет осуществляться по утвержденному расписанию выходного и праздничного дня.