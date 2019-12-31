В новогоднюю ночь в Туле автобусы и трамваи будут ходить до пяти часов утра
Об этом сообщили в администрации города.
В новогоднюю ночь на городские маршруты выйдут дополнительные единицы общественного муниципального транспорта. В частности, будет увеличено число трамваев на маршрутах № 3, 9, 12, 14, троллейбусов № 1, 2, 6 и автобусов № 3, 16, 28 и 36.
В ночь с 31 декабря на 1 января муниципальный транспорт будет работать до 5.00.
Трамваи:
|
№
м-та
|
Схема движения
|
Кол-во транспорт
ных средств
|
Время работы на маршруте
.
|
3
|
ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская -Чулковский мост - ул.Советская - ул. Мосина – ул.Демbдовская плотина – ул. Плеханова - Щегловская Засека
|
2
|
22:10-
04:46
|
9
|
ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Демидовская плотина -ул. Мосина - ул. Советская – Чулковский мост - ул. Пролетарская –ул.Епифанская – ул.Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов
|
2
|
22:19-
04:53
|
12
|
пос. Менделеевский - проспект Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Пролетарский мост - ул. Пролетарская - ул. Демидовская плотина - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева - ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - проспект Ленина - пос. Менделеевский
|
2
|
21:58-
04:43
|
14
|
Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – ул. Воздухофлотская – Павшинский путепровод – ул. Коминтерна – ул. Демидовская плотина – ул. Пролетарская – Чулковский мост - ул. Советская– ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе
|
2
|
22:03-
05:02
|
|
Итого:
|
8 ед.
|
Троллейбусный транспорт:
|
№
м-та
|
Схема движения
|
Кол-во транспорт
ных средств
|
Время работы на маршруте
.
|
1
|
М.Гончары – ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - проспект Ленина – ст. Южная (и обратно)
|
2
|
21:53-
05:12
|
2
|
ул. Курковая - ул. Луначарского - ул.Октябрьская - ул. Советская –пр.Ленина – ул.Первомайская – ул.Дм.Ульянова – пл.им.50-й Армии – ул.Болдина – ул.Макаренко – ул.9 Мая - пр. Ленина - ст.Южная (и обратно)
|
2
|
21:36-
05:17
|
6
|
Московский в-л - ул. Путейская – Красноармейский проспект -ул. Советская – ул.Октябрьская – Московское шоссе - пос. Горелки (и обратно)
|
2
|
22:13–
04:57
|
|
Итого:
|
6 ед.
|
Автобусы:
|
№
м-та
|
Схема движения
|
Кол-во транспорт
ных средств
|
Время работы на маршруте
.
|
3
|
Суворовское уч. - Восточный обвод - ул. Рязанская - пр. Ленина - ул.Советская - ул.Пролетарская - ул.Ложевая - Восточный обвод-Суворовское уч.
|
2
|
22:04-
05:01
|
16
|
Облроддом- 2-ой пр-д Гастелло - ул. Фучика - пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Карла Маркса (ул. Ложевая - ул. Пролетарская) - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская-Московский в-л
|
2
|
22:19-
04:40
|
28
|
Косая Гора- ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская - ул. Максима Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина - ул. Металлургов-ст. Металлург
|
2
|
22:29-
04:46
|
36
|
Хомяково- Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - мкр. Петровский
|
2
|
22:10-
04:44
|
|
Итого:
|
8 ед.
|
Одновременно, в новогоднюю ночь запланирована работа коммерческого транспорта по 11 маршрутам 30 единицами транспорта:
|
Компания-перевозчик
|
Маршрут
|
Количество транспорта
|
ООО «ТАКТ»
|
№ 9 «ул. Железнодорожная -ул.Токарева – Платоновский лес»
|
5 ед.
|
№ 58 «Завод РТИ- пос. Октябрьский (18-й проезд)»
|
3 ед.
|
ООО ТП «Транссервис»
|
№ 33 «д. Высокое - Щегловская засека - пос. Косая Гора - д. Судаково»
|
2 ед.
|
№ 34 «пос.Косая Гора –
пос. Октябрьский - Птицефабрика "Тульская"»
|
2 ед.
|
№ 61 «Областной роддом - завод торгового оборудования»
|
2 ед.
|
№ 30 «пос.Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) - Московский вокзал»
|
2 ед.
|
ООО АП «ТПП»
|
№ 50 «ул. Седова - ул. Новомосковская»
|
3 ед.
|
№ 65 «Малые Гончары - стадион Металлург»
|
3 ед.
|
ООО «ТПП»
|
№ 62 «Малые Гончары - стадион Металлург»
|
4 ед.
|
ООО ТК «ТПП»
|
№ 4 «пос. Михалково - ПАО "Тулачермет"»
|
2 ед.
|
№ 42 «пос. Плеханово - Московский вл. - пос. Плеханово»
|
2 ед.
В остальные нерабочие праздничные дни работа общественного транспорта будет осуществляться по утвержденному расписанию выходного и праздничного дня.