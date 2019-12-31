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В новогоднюю ночь в Туле автобусы и трамваи будут ходить до пяти часов утра
Фото: uaomos.news

В новогоднюю ночь в Туле автобусы и трамваи будут ходить до пяти часов утра

Об этом сообщили в администрации города.

В новогоднюю ночь на городские маршруты выйдут дополнительные единицы общественного муниципального транспорта. В частности, будет увеличено число трамваев на маршрутах № 3, 9, 12, 14, троллейбусов № 1, 2, 6 и автобусов № 3, 16, 28 и 36. 

В ночь с 31 декабря на 1 января муниципальный транспорт будет работать до 5.00.

Трамваи:

м-та

Схема движения

Кол-во транспорт

ных средств

Время работы на маршруте

.

3

ул. Щегловская Засека - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Марата - ул. Епифанская - ул. Пролетарская -Чулковский мост - ул.Советская - ул. Мосина – ул.Демbдовская плотина – ул. Плеханова -    Щегловская Засека

2

22:10-

04:46

9

ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Демидовская плотина -ул. Мосина - ул. Советская – Чулковский мост - ул. Пролетарская –ул.Епифанская – ул.Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов

2

22:19-

04:53

12

пос. Менделеевский - проспект Ленина - ул. Станиславского - ул. Н. Руднева - ул. Агеева - ул. Тимирязева - ул. Михеева - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Пролетарский мост - ул. Пролетарская - ул. Демидовская плотина - ул. Советская - ул. Оборонная - ул. Кауля - ул. Михеева - ул. Тимирязева - ул. Агеева - ул. Н. Руднева - ул. Станиславского - проспект Ленина - пос. Менделеевский

2

21:58-

04:43

14

Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – ул. Воздухофлотская – Павшинский путепровод – ул. Коминтерна – ул. Демидовская плотина – ул. Пролетарская – Чулковский мост - ул. Советская– ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе

2

22:03-

05:02

 

Итого:

      8 ед.

 

Троллейбусный транспорт:

 

м-та

Схема движения

Кол-во транспорт

ных средств

Время работы на маршруте

.

1

М.Гончары – ул. Пузакова - ул. Октябрьская - ул. Советская - проспект Ленина – ст. Южная (и обратно)

 

2

21:53-

05:12

2

ул. Курковая - ул. Луначарского - ул.Октябрьская -         ул. Советская –пр.Ленина – ул.Первомайская – ул.Дм.Ульянова – пл.им.50-й Армии – ул.Болдина – ул.Макаренко – ул.9 Мая - пр. Ленина - ст.Южная (и обратно)

2

21:36-

05:17

6

Московский в-л - ул. Путейская – Красноармейский проспект -ул. Советская – ул.Октябрьская – Московское шоссе - пос. Горелки (и обратно)

2

22:13–

04:57

 

Итого:

6 ед.

 

Автобусы:

м-та

Схема движения

Кол-во транспорт

ных средств

Время работы на маршруте

.

3

Суворовское уч. - Восточный обвод -  ул. Рязанская -  пр. Ленина - ул.Советская - ул.Пролетарская -  ул.Ложевая - Восточный обвод-Суворовское уч.

2

22:04-

05:01

16

Облроддом- 2-ой пр-д Гастелло - ул. Фучика - пр-д Марины Расковой - ул. Вильямса - ул. Кутузова - ул. Кирова - ул. Карла Маркса (ул. Ложевая - ул. Пролетарская) - ул. Советская - Красноармейский пр-т - ул. Путейская-Московский в-л

2

22:19-

04:40

28

Косая Гора- ул. Лесная - ул. Дронова - ул. Комсомольская - ул. Максима Горького - ул. Демешковская - Орловское шоссе - Щекинское шоссе - пр-т Ленина - ул. Советская - ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская - ул. Ложевая) - ул. Кирова - ул. Кутузова - ул. Чаплыгина - ул. Металлургов-ст. Металлург

2

22:29-

04:46

36

Хомяково- Хомяковское шоссе - Московское шоссе - ул. Октябрьская - ул. Советская - Красноармейский пр. - ул. Путейская - Одоевское шоссе - мкр. Петровский

2

22:10-

04:44

 

Итого:

8 ед.

 

 

Одновременно, в новогоднюю ночь запланирована работа коммерческого транспорта по 11 маршрутам 30 единицами транспорта:

 

Компания-перевозчик

Маршрут

Количество транспорта

 

ООО «ТАКТ»

№ 9 «ул. Железнодорожная -ул.Токарева – Платоновский лес»

5 ед.

№ 58 «Завод РТИ- пос. Октябрьский (18-й проезд)»

3 ед.

 

 

 

ООО ТП «Транссервис»

№ 33 «д. Высокое - Щегловская засека - пос. Косая Гора - д. Судаково»

2 ед.

№ 34 «пос.Косая Гора –

пос. Октябрьский - Птицефабрика "Тульская"»

2 ед.

№ 61 «Областной роддом - завод торгового оборудования»

2 ед.

№ 30 «пос.Скуратово (пос. Южный, пос. Западный, пос. Озерный) - Московский вокзал»

2 ед.

 

ООО АП «ТПП»

№ 50 «ул. Седова - ул. Новомосковская»

3 ед.

№ 65 «Малые Гончары - стадион Металлург»

3 ед.

ООО «ТПП»

№ 62 «Малые Гончары - стадион Металлург»

4 ед.

 

ООО ТК «ТПП»

№ 4 «пос. Михалково - ПАО "Тулачермет"»

2 ед.

№ 42 «пос. Плеханово - Московский вл. - пос. Плеханово»

2 ед.

В остальные нерабочие праздничные дни работа общественного транспорта будет осуществляться по утвержденному расписанию выходного и праздничного дня.

Сюжет: Новый год-2020
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