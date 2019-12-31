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Какая погода ждет туляков в первую неделю нового года
Фото из архива Myslo.

Какая погода ждет туляков в первую неделю нового года

Синоптики подготовили прогноз.

Мощный циклон несет на Русскую равнину похолодание и снегопады. Об этом сообщают синоптики погодного центра «Фобос». Так, в Тульской области в первую неделю нового года практически каждый день будет снежный.

1 января 2020 года в регионе днем ожидается 0 °C, в ночные часы — -1°С. Примерно такая погода сохранится 2 и 3 января. Правда, ночь четверга будет более холодной — синоптики прогнозируют до -5°С. К выходным температурные значения будут колебаться в районе -1°С днем и -2°С — ночью.

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Автор: Кристина Вернигорина
вчера, в 20:14 +12
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