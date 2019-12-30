Администрация Тулы: Ремонт площади Победы закончится к 1 мая 2020 года

На проведение работ по укладке гранитных плит будет объявлен открытый аукцион для определения подрядчика.

Ремонт площади Победы начался 14 сентября 2019 года. Как утверждал начальник главного управления администрации Тулы по Советскому территориальному округу Александр Картышов, экспертиза показала - бетонное основание площади изношено и требует замены.

В сентябре 2019 года между главным управлением администрации Тулы по Советскому территориальному округу и СУ «Ламма» был заключен муниципальный контракт от 09.09.2019 №0166300024719000789/46, первоначальной стоимостью 17,38 млн руб. Срок исполнения работ 30.11.2019.

Но работы, производимые СУ «Ламма», вызвали вопросы и у туляков, и у экспертного сообщества. Тульская региональная организация «Союз архитекторов России» обратилась с открытым письмом к тогда еще первому заму главы администрации Тулы Дмитрию Миляеву.

Архитекторы просили администрацию города уточнить основания для ведения активных работ по реконструкции мемориала, проверить решения, принятые в проектной документации, на соответствие действующему законодательству и предотвратить непоправимые изменения памятника защитникам Тулы в годы Великой Отечественной войны и площади Победы.

Глава администрации города Дмитрий Миляев встретился с с членами профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» и обсудил с ними создание творческого архитектурного совета и благоустройство площади.

Рабочая встреча архитекторов, подрядчиков и администрации города непосредственно на объекте «Памятник защитникам Тулы в годы Великой Отечественной Войны» состоялась 15 ноября 2019 года. И на ней было принято решение об изменении цвета и материала покрытия, используемого при проведении работ по ремонту.

В связи с этим, как сообщает пресс-служба администрации Тулы, оплата по муниципальному контракту будет производиться по фактически выполненным работам. Ориентировочная стоимость работ первого этапа – 13 млн. руб.

В весенний период 2020 года планируется укладка гранитных плит. На проведение данных работ будет объявлен открытый аукцион для определения подрядной организации. Изменение общей стоимости работ будет определено после разработки и утверждения сметной документации. Срок окончания работ по благоустройству «Памятника защитникам Тулы в годы Великой Отечественной Войны» – 1 мая 2020 года.

«В настоящее время администрацией города совместно с региональным отделением общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» разрабатывается Положение о создании архитектурного совета, который будет состоять из представителей профессионального архитектурного сообщества города Тулы, а также представителей администрации города и других заинтересованных лиц», - сообщает пресс-служба администрации Тулы.



