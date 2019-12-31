Поисковый отряд «Лиза Алерт» получил от губернатора квадрокоптеры

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

По поручению Алексея Дюмина волонтерам приобрели оборудование для поиска людей.

30 декабря министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин встретился с представителем поискового отряда «Лиза Алерт» Сергеем Юстасом.

Алексей Давлетшин поздравил представителей отряда с наступающим Новым годом, пожелав, чтобы работы у поисковиков было как можно меньше.

Напомним, неделю назад на личном приеме граждан к Алексею Дюмину обратились представители тульского отделения «Лизы Алерт». Волонтеры попросили губернатора помочь усилить взаимодействие с такими структурами, как минздрав, МЧС, УМВД, от которых им необходимо получать информацию в ускоренном режиме.

Активисты организации рассказали главе региона, что для поиска людей им не хватает различного оборудования, в том числе навигаторов и квадрокоптеров.

По поручению Алексея Дюмина Алексей Давлетшин передал волонтерам новые квадрокоптеры, которые помогут отряду в поиске пропавших людей.