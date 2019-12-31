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Поисковый отряд «Лиза Алерт» получил от губернатора квадрокоптеры
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» получил от губернатора квадрокоптеры

По поручению Алексея Дюмина волонтерам приобрели оборудование для поиска людей.

30 декабря министр молодежной политики Тульской области Алексей Давлетшин встретился с представителем поискового отряда «Лиза Алерт» Сергеем Юстасом.

Алексей Давлетшин поздравил представителей отряда с наступающим Новым годом, пожелав, чтобы работы у поисковиков было как можно меньше.

Напомним, неделю назад на личном приеме граждан к Алексею Дюмину обратились представители тульского отделения «Лизы Алерт». Волонтеры попросили губернатора помочь усилить взаимодействие с такими структурами, как минздрав, МЧС, УМВД, от которых им необходимо получать информацию в ускоренном режиме.

Активисты организации рассказали главе региона, что для поиска людей им не хватает различного оборудования, в том числе навигаторов и квадрокоптеров.

По поручению Алексея Дюмина Алексей Давлетшин передал волонтерам новые квадрокоптеры, которые помогут отряду в поиске пропавших людей.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:04 +2
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