Погода в Туле 31 декабря: метель, мокрый снег и порывистый ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, последний день года будет облачным. Ночью метель, на дорогах местами снежные заносы и гололед.

Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха – от ?2 до ?7. Днём мокрый снег (до 5 мм за сутки), местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, до 13 метров в секунду. Температура воздуха – от +2 до -3. Атмосферное давление ниже нормы – 735-740 мм рт. ст.