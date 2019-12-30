Погода в Туле 31 декабря: метель, мокрый снег и порывистый ветер
Синоптики обещают облачность, днём до +3, атмосферное давление ниже нормы.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, последний день года будет облачным. Ночью метель, на дорогах местами снежные заносы и гололед.
Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха – от ?2 до ?7. Днём мокрый снег (до 5 мм за сутки), местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный, до 13 метров в секунду. Температура воздуха – от +2 до -3. Атмосферное давление ниже нормы – 735-740 мм рт. ст.
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