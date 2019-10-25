Тульские архитекторы о ремонте площади Победы: облик памятника защитникам Тулы будет непоправимо искажен!

Письма были также направлены в министерство культуры Тульской области и Центр по охране памятников истории и культуры.

Архитекторы обеспокоены ремонтом площади Победы и требуют разъяснить ситуацию с реконструкцией мемориального комплекса «Памятник защитникам Тулы в годы Великой Отечественной войны»:

«Место расположения памятника является важным градостроительным узлом, исторически и архитектурно значимым центром. Это один из брендовых объектов визуального восприятия Тулы, обеспечивающий аутентичность города. Сквер «Три штыка» знаком не только каждому туляку с детства, но и запоминается всем гостям города.

Высокая ответственность сохранения таких единичных мест требует проведения творческих конкурсов с привлечением экспертов, уполномоченных в данной сфере, для принятия решений по любым изменениям или обновлениям.

Мемориальный комплекс «Памятник защитникам Тулы в годы Великой Отечественной войны» является объектом культурного наследия федерального значения (реестровый номер 711410083030006).

Статьей 5.1 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 определено, что на территории памятника запрещается проведение земляных, строительных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. Работы по сохранению ОКН включают в себя в том числе и ремонт. Статья 42 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 определяет ремонт памятника как научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, проводимые в целях поддержания в эксплуатационном состоянии памятника без изменения его особенностей, составляющих предмет охраны. Согласно пункту 1 статьи 45 Федерального закона №73-ФЗ от 25.06.2002 работы по сохранению объекта культурного наследия, включенного в реестр, проводятся на основании задания на проведение указанных работ, разрешения на проведение указанных работ, выданных органом охраны объектов культурного наследия.

Когда встал вопрос о необходимости ремонта указанного мемориального комплекса, представители архитектурного сообщества участвовали в ряде рабочих совещаний по обследованию состояния мемориала и принятию решений по его сохранению. Памятник действительно нуждался в ремонте, подпорные стенки разрушались и требовали восстановления. При обсуждении концепции благоустройства территории памятника нашими коллегами было предложено проведение конкурсных мероприятий.

Предложения по замене гранитного покрытия площади на тротуарную бетонную плитку изначально не встретили одобрения участников совещания.

Мы обеспокоены тем, что работы, проводимые на территории указанного объекта, непоправимо исказят облик памятника и приведут к утрате индивидуальности комплексного решения. Концепция, приложенная к аукционной документации, не выносилась на обсуждение профессионального сообщества. Соответствующего проекта, утвержденного в установленном порядке и согласованного с органами, уполномоченными в сфере охраны памятников в свободном доступе, мы не видели.

Безусловно, работы по сохранению объектов культурного наследия должны проводиться своевременно и регулярно. Приятно, что сегодня выделяются значительные средства и многие памятники нашего исторического города получают вторую жизнь, воссоздаются утраченные и поддерживаются сохранившиеся.

Но работы на мемориальных сооружениях с авторским замыслом и аналогичных объектах требуют повышенного внимания и ответственности.

Архитектурное сообщество нашего города просит администрацию города уточнить основания для ведения активных работ по реконструкции мемориала, проверить решения, принятые в проектной документации, на соответствие действующему законодательству и предотвратить непоправимые изменения памятника защитникам Тулы в годы Великой Отечественной войны и площади Победы. Тульские архитекторы не равнодушны к происходящему в НАШЕМ городе и готовы участвовать в процедурах по принятию проектных решений по СОХРАНЕНИЮ значимых объектов Тулы.

В. А. Гусева, председатель правления ТРО САР»

Напомним, что работы на площади начали 14 сентября. Стоимость работ по муниципальному контракту – 17,8 млн руб. Сроки исполнения – 30 ноября 2019 года. Подрядчик - компания ОО СУ «Ламма», гендиректор компании Дмитрий Прокопук.

Мемориальный комплекс «Памятник защитникам Тулы в годы Великой Отечественной войны» был открыт 16 октября 1968 года. Посвящен памяти воинов, героически оборонявших наш город осенью 1941 года. Мемориал состоит из памятника защитникам Тулы и Вечного огня в окружении трех стальных штыков трёхгранной формы 51, 41 и 31 метра, символизирующих связь поколений. К 60-летию Победы мемориальный комплекс был реконструирован.

ОТ РЕДАКЦИИ. Просим считать эту публикацию официальным обращением в прокуратуру Тулы.