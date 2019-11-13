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Реконструкцию площади Победы в Туле приостановят

Реконструкцию площади Победы в Туле приостановят

Полное завершение работ ожидается к Дню Победы в 2020 году.

13 ноября глава администрации города Дмитрий Миляев в неформальной обстановке побеседовал с членами профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» о создании творческого архитектурного совета.
 
В ходе встречи затронули и тему реконструкции площади Победы, которую начали в сентябре этого года. В ходе ремонта у специалистов возник вопрос о применяемых материалах.
 
«В этом году на площади Победы закончат подготовительный этап: зальют бетонное основание для укладки плиточного покрытия, сделают опалубки. На зиму работы по реконструкции площади Победы приостановят. Продолжат их в новом строительном сезоне и отделку выполнят в граните. Завершить реконструкцию планируют к Дню Победы 2020 года», — сообщает пресс-служба городской администрации.
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 18:51 −1
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