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В новогодние праздники изменится расписание некоторых электричек
Фото из архива Myslo.

В новогодние праздники изменится расписание некоторых электричек

Публикуем график движения экспрессов.

В предпраздничные и праздничные дни электропоезда всех направлений будут курсировать по измененному графику. Это ежегодные корректировки расписания электричек, которые вносят ЦППК и МЖД в связи с изменением пассажиропотока в эти дни.

Режим движения поездов:

  • 30, 31 декабря — по расписанию пятницы,
  • С 1 по 6 января — по расписанию субботы;
  • 7, 8 января — по расписанию воскресенья.

Для удобства пассажиров на ряде маршрутов в новогодние каникулы запустят дополнительные рейсы.

В новогоднюю и рождественскую ночь поезда в Москве на Киевском, Павелецком, Казанском, Ярославском и Горьковском направлениях будут курсировать дольше. Для этого в расписание некоторых пригородных поездов внесены изменения.

В праздничные новогодние дни по ряду направлений введены дополнительные поезда.

31 декабря:

  • № 7011/7012 Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1. Время отправления из Москвы — 14:38
  • № 7062 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1. Время отправления из Москвы — 16:10

1 января:

  • № 6486 Нара — Москва, время отправления — 00:51.
  • № 6487 Москва — Нара, время отправления — 02:58

7, 8 января:

  • № 7030 Тула-1 — Москва (Курский вокзал). Время отправления из Тулы — 15:25

8 января:

  • № 7096 Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад. Время отправления из Москвы — 16:45.
  • № 7095 Александров — Москва (Ярославский вокзал). Время отправления из Александрова — 18:56.

9 января:

  • № 7021 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал). Время отправления из Рязани— 04:10.

Также для удобства пассажиров с 30 декабря по 08 января увеличена составность поездов № 6382, 6384, 6383, 6385, курсирующих на участке Черусти-Вековка, до 11 вагонов.

Сюжет: Новый год-2020
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Автор: Кристина Вернигорина
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