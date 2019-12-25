В новогодние праздники изменится расписание некоторых электричек
Публикуем график движения экспрессов.
В предпраздничные и праздничные дни электропоезда всех направлений будут курсировать по измененному графику. Это ежегодные корректировки расписания электричек, которые вносят ЦППК и МЖД в связи с изменением пассажиропотока в эти дни.
Режим движения поездов:
- 30, 31 декабря — по расписанию пятницы,
- С 1 по 6 января — по расписанию субботы;
- 7, 8 января — по расписанию воскресенья.
Для удобства пассажиров на ряде маршрутов в новогодние каникулы запустят дополнительные рейсы.
В новогоднюю и рождественскую ночь поезда в Москве на Киевском, Павелецком, Казанском, Ярославском и Горьковском направлениях будут курсировать дольше. Для этого в расписание некоторых пригородных поездов внесены изменения.
В праздничные новогодние дни по ряду направлений введены дополнительные поезда.
31 декабря:
- № 7011/7012 Москва (Киевский вокзал) — Калуга-1. Время отправления из Москвы — 14:38
- № 7062 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1. Время отправления из Москвы — 16:10
1 января:
- № 6486 Нара — Москва, время отправления — 00:51.
- № 6487 Москва — Нара, время отправления — 02:58
7, 8 января:
- № 7030 Тула-1 — Москва (Курский вокзал). Время отправления из Тулы — 15:25
8 января:
- № 7096 Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад. Время отправления из Москвы — 16:45.
- № 7095 Александров — Москва (Ярославский вокзал). Время отправления из Александрова — 18:56.
9 января:
- № 7021 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал). Время отправления из Рязани— 04:10.
Также для удобства пассажиров с 30 декабря по 08 января увеличена составность поездов № 6382, 6384, 6383, 6385, курсирующих на участке Черусти-Вековка, до 11 вагонов.