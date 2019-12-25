Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".
В Туле на пешеходном переходе сбили школьника
Пострадавшего мальчика увезли в больницу.
Утром 25 декабря в Туле на улице Фрунзе около школы № 17 сбили ребенка. Как сообщают очевидцы, третьеклассник переходил дорогу по пешеходному переходу.
В УГИБДД по Тульской области рассказали Myslo, что пострадавшего мальчика увезла скорая. Все обстоятельства аварии выясняются.
Отметим, что это уже пятый случай ДТП с участием пешеходов за три дня.
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