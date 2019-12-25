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В Туле на пешеходном переходе сбили школьника
Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

В Туле на пешеходном переходе сбили школьника

Пострадавшего мальчика увезли в больницу.

Утром 25 декабря в Туле на улице Фрунзе около школы № 17 сбили ребенка. Как сообщают очевидцы, третьеклассник переходил дорогу по пешеходному переходу.

В УГИБДД по Тульской области рассказали Myslo, что пострадавшего мальчика увезла скорая. Все обстоятельства аварии выясняются.

Отметим, что это уже пятый случай ДТП с участием пешеходов за три дня.

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