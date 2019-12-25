Какая погода ждет туляков в новогоднюю ночь?
Синоптики подготовили прогноз.
К пятнице в Тульскую область придут небольшие морозы. 27 и 28 декабря температура воздуха в дневные часы будет колебаться в районе -2--1°C, ночью станет немного холоднее.
Пик похолодания придется на воскресенье, 29 декабря. Днем будет -4°С, ночью — -5 °C.
В понедельник, 30 декабря, по прогнозам синоптиков, в регионе выпадет небольшой снег, ожидается морозец — до -3°С. В ночные часы будет -6°.
В последний день года ожидается плюсовая температура и снег с дождем.
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