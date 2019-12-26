Юные туляки поучаствовали в фестивале баскетбола

Фото Федерации баскетбола Тульской области.

25 декабря в УСК «Новое поколение» состоялся детский баскетбольный фестиваль. Организаторами мероприятия выступили Тульская областная федерация баскетбола при участии БК «Арсенал».

Участники разделились на команды, капитанами которых стали игроки баскетбольного «Арсенала». Итак, на паркет в этот вечер вышли: «Кузём Звезда», «Рытен Булс», «Кузнец Рокетс», «Малыш Лейкерс», «Попов Тинайкос», «СинкеПиакос», «Сизов СКА», «Марин Вариорс», «Дзандза Сэлтикс».

Команды разбили на три группы, после однокругового турнира начался плей-офф со стадии 1/2 финала.

Полуфинальные матчи прошли в упорнейшей борьбе. Командам пришлось играть по два и даже по три овертайма, чтобы выявить победителя.

В итоге места распределились следующим образом:

«Кузём Звезда». «Рытен Булс». «Сизов СКА». «СинкеПиакос».

В перерывах между играми турнира для участников провели конкурсы и эстафеты.

Самым главным событием спортивного вечера стал баскетбольный матч между лучшими юными спортсменами и игроками «Арсенала». И если год назад оружейники играли против ребят в боксерских перчатках, то в этот вечер у них прямом смысле были связаны руки.

По завершении фестиваля каждый участник соревнований получил подарок.