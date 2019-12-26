Прокуратура вернула леса в Кимовск

Фото из архива Myslo.

Администрация района утвердила документ, на основании которого все леса были исключены из территории Кимовска.

Кимовская межрайонная прокуратура проверила законность исключения 112 га земель районного центра из состава лесных площадей.

Это оказалось возможным на основании постановления администрации Кимовского района «Об изменении вида угодий земельных участков», которое исключило из муниципального образования все городские леса.

Однако данный документ шел в разрез с требованиями лесного и земельного законодательства. С целью устранения выявленных нарушений межрайонным прокурором принесен протест, по результатам рассмотрения которого незаконное постановление администрации отменено, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.