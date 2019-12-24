В новогодние праздники в центре Тулы ограничат продажу спиртного
Алкогольные напитки нельзя будет приобрести в радиусе километра от мест проведения массовых мероприятий.
С 27 декабря по 7 января на площади Ленина в Туле пройдут новогодние праздничные мероприятия. Администрация города напоминает, что в связи с региональным законом продажа спиртного в радиусе километра от места проведения массовых мероприятий не допускается.
Запрет распространяется и на слабоалкогольные напитки – пиво, сидр, пуаре, медовуху. Продажа горячительного в центральной части города будет ограничена в соответствии с графиком:
- 27-30 декабря – в течение всего дня
- 31 декабря – с 20.00,
- 1 января – с 16.00 до 22.00,
- 2-6 января – в течение всего дня,
- 7 января – с 15.00 до 22.00.
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