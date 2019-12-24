В новогодние праздники в центре Тулы ограничат продажу спиртного

Алкогольные напитки нельзя будет приобрести в радиусе километра от мест проведения массовых мероприятий.

С 27 декабря по 7 января на площади Ленина в Туле пройдут новогодние праздничные мероприятия. Администрация города напоминает, что в связи с региональным законом продажа спиртного в радиусе километра от места проведения массовых мероприятий не допускается.

Запрет распространяется и на слабоалкогольные напитки – пиво, сидр, пуаре, медовуху. Продажа горячительного в центральной части города будет ограничена в соответствии с графиком: