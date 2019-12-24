В Узловой обрушилась стена аварийного жилого дома

Фото: vk.com/uzlovaya_nesluhi

В Узловой, в доме № 3 по ул. Суворова, обрушилась наружная кирпичная стена. Об этом сообщает паблик «Узловая. Не слухи». Происшествие случилось днём 24 декабря, сведений о пострадавших не поступало.

Дом № 3 по улице Суворова был построен в 1951 году и сейчас имеет статус аварийного. По официальным данным, в нём 29 квартир, а вот управляющей компании, желающей взяться за обслуживание такого объекта, судя по всему, не нашлось – домом управляют непосредственно жители.