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В Узловой обрушилась стена аварийного жилого дома
Фото: vk.com/uzlovaya_nesluhi

В Узловой обрушилась стена аварийного жилого дома

Информации о пострадавших пока не поступало.

В Узловой, в доме № 3 по ул. Суворова, обрушилась наружная кирпичная стена. Об этом сообщает паблик «Узловая. Не слухи». Происшествие случилось днём 24 декабря, сведений о пострадавших не поступало.

Дом № 3 по улице Суворова был построен в 1951 году и сейчас имеет статус аварийного. По официальным данным, в нём 29 квартир, а вот управляющей компании, желающей взяться за обслуживание такого объекта, судя по всему, не нашлось – домом управляют непосредственно жители.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:03 0
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Место
Тульская областьУзловая

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