В Тульской области введут режим повышенной готовности

Он продлится до 9 января 2020 года.

В Тульской области 30 декабря с 9.00 введут режим повышенной готовности. Соответствующий документ подписал первый заместитель губернатора — председатель регионального правительства Валерий Шерин.

Документ подписан для недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций и оперативного реагирования на возможные аварийные и нештатные ситуации в период новогодних и рождественских праздников.

Режим введен до 9.00 9 января 2020 года для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Тульской области.

Отметим, что накануне губернатор Алексей Дюмин провел селекторное совещание с руководителями правоохранительных органов региона. Он отметил важность обеспечения безопасности жителей в период новогодних праздников.

Традиционно в это время в регионе проходит большое количество различных массовых мероприятий. В том числе в социальных учреждениях, школах, местах общественного досуга.

- Все они должны быть взяты на особый контроль, - подчеркнул губернатор.

В ближайшие дни Алексей Дюмин также проведет совещание по работе всех региональных и городских служб в праздничные дни.