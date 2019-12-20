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Власти Тулы заставили подрядчика переделывать «антиобщественное пространство» у главпочтамта

Власти Тулы заставили подрядчика переделывать «антиобщественное пространство» у главпочтамта

Основное замечание властей – низкое качество укладки плитки и брусчатки.

Благоустройство площади у главпочтамта, которое так ждали туляки, вызвало у них лишь недоумение — кое-как уложенная брусчатка, непонятный рисунок укладки плитки, кривые стыковочные швы. Общая картина совсем не похожа на то, что представляли в проекте. Об этом писали местные жители в соцсетях, в том числе свое мнение по этому поводу высказывали и пользователи Myslo в блоге «Народный журналист».

Сегодня, 20 декабря, итоги работы осмотрели первый заместитель председателя правительства региона Элеонора Шевченко, первый заместитель главы администрации Тулы Владислав Галкин и директор «Городской службы единого заказчика» Алексей Федосеев.
 
 
- Мы подтверждаем, что часть работ требует переделки и изменений концептуальных ее частей. Несмотря на то, что проект был согласован на общественном совете, он требует доработки.
 
Основное замечание — низкое качество укладки плитки и брусчатки. Последнюю предполагалось уложить, как в европейских столицах.
 
Качество работ — зона ответственности администрации и службы Единого заказчика. Мы предлагаем администрации города собрать в ближайшее время экспертов (председателей ТОСов), представителей общественности и блогеров и еще раз серьезно подумать над концепцией благоустройства площади перед главпочтамтом, — отметила Элеонора Шевченко.
 

Владислав Галкин пояснил, что претензии к подрядчику возникли на этапе приемки, и сейчас строители уже приступили к устранению недостатков. Он добавил, что в рамках претензионной работы будет определена и финансовая ответственность подрядчика за столь безобразно выполненный проект.

Брусчатка темная вместо светлой и уложена волнами, стыковочные швы кривые, в некоторых местах не выдержан уровень, рисунок укладки плитки внезапно перебивается другим направлением движения работ. Не соответствует проекту также и цвет плитки для пешеходной дорожки — он должен быть намного ярче, нежели использованный.

Вызывают вопросы и установленные газоны с лавочками — они очень близко расположены к стене главпочтамта, у которой ежедневно торгуют своими картинами художники. А ведь предполагалось, что концепция благоустройства должна подчеркивать эту местную изюминку.


Вот так площадь должна выглядеть по проекту.

Автор данного «шедевра» — подрядная организация ООО СУ «Ламма», генеральным директором которой является Дмитрий Прокопук, сын осужденного экс-мэра Тулы Александра Прокопука.

С благоустройством этой площади все с самого начала пошло не так: ООО СУ «Ламма», выигравшее исполнение муниципального контракта в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», не вышло вовремя на объект и начало работать только в середине лета. Тем самым сорвав обещанный срок сдачи, предусмотренный контрактом, — 31 августа.

Сроки перенесли на 17 ноября. Но и к этому времени объект не был готов.  Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев тогда отметил, что «будущее общественное пространство превратилось в антиобщественное».
 
Когда сняли ограждение, труды рабочих повергли многих в шок. Повторное нарушение обозначенных сроков привлекло внимание прокуратуры Тульской области. Ведомство провело проверку и оштрафовало подрядчика. Срок сдачи же передвинули на 1 декабря. Но вновь неудача. Работы до сих пор продолжаются.
 
 
К слову, руководство ООО СУ «Ламма» отказалось от общения с прессой, а жаль. Ведь всем было так интересно узнать, как так нужно выполнять работу, что каждый ее сантиметр в итоге вызывает недоумение.
 

Для справки. Компания ООО СУ «Ламма» — подрядчик этого объекта и благоустройства площади Победы, имеет списочную численность 9 человек. В 2019 году компания выиграла конкурсов на 130 млн руб., а всего за время своей деятельности компания заключила 76 госконтрактов на сумму 630 657 749 руб. При этом чистая прибыль компании в 2018 году составила всего 27 тысяч рублей.

Стоимость работ на площади у главпочтамта — 33 млн рублей.

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Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 1
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 2
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 3
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 4
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 5
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 6
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 7
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 8
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 9
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 10
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 11
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 12
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 13
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 14
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 15
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 16
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 17
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 18
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 19
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 20
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 21
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 22
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 23
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 24
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 25
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 26
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 27
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 28
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 29
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 30
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 31
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 32
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 33
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 34
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 35
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 36
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 37
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 38
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 39
Власти Тулы признали низкое качество благоустройства у Главпочтамта, Фото: 40
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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Алексей Пирязев
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