Власти Тулы заставили подрядчика переделывать «антиобщественное пространство» у главпочтамта
Основное замечание властей – низкое качество укладки плитки и брусчатки.
Благоустройство площади у главпочтамта, которое так ждали туляки, вызвало у них лишь недоумение — кое-как уложенная брусчатка, непонятный рисунок укладки плитки, кривые стыковочные швы. Общая картина совсем не похожа на то, что представляли в проекте. Об этом писали местные жители в соцсетях, в том числе свое мнение по этому поводу высказывали и пользователи Myslo в блоге «Народный журналист».
Основное замечание — низкое качество укладки плитки и брусчатки. Последнюю предполагалось уложить, как в европейских столицах.
Владислав Галкин пояснил, что претензии к подрядчику возникли на этапе приемки, и сейчас строители уже приступили к устранению недостатков. Он добавил, что в рамках претензионной работы будет определена и финансовая ответственность подрядчика за столь безобразно выполненный проект.
Брусчатка темная вместо светлой и уложена волнами, стыковочные швы кривые, в некоторых местах не выдержан уровень, рисунок укладки плитки внезапно перебивается другим направлением движения работ. Не соответствует проекту также и цвет плитки для пешеходной дорожки — он должен быть намного ярче, нежели использованный.
Вызывают вопросы и установленные газоны с лавочками — они очень близко расположены к стене главпочтамта, у которой ежедневно торгуют своими картинами художники. А ведь предполагалось, что концепция благоустройства должна подчеркивать эту местную изюминку.
Вот так площадь должна выглядеть по проекту.
Автор данного «шедевра» — подрядная организация ООО СУ «Ламма», генеральным директором которой является Дмитрий Прокопук, сын осужденного экс-мэра Тулы Александра Прокопука.
С благоустройством этой площади все с самого начала пошло не так: ООО СУ «Ламма», выигравшее исполнение муниципального контракта в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», не вышло вовремя на объект и начало работать только в середине лета. Тем самым сорвав обещанный срок сдачи, предусмотренный контрактом, — 31 августа.
Для справки. Компания ООО СУ «Ламма» — подрядчик этого объекта и благоустройства площади Победы, имеет списочную численность 9 человек. В 2019 году компания выиграла конкурсов на 130 млн руб., а всего за время своей деятельности компания заключила 76 госконтрактов на сумму 630 657 749 руб. При этом чистая прибыль компании в 2018 году составила всего 27 тысяч рублей.
Стоимость работ на площади у главпочтамта — 33 млн рублей.