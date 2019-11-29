Какие налоги нужно заплатить до 2 декабря и как это сделать?

2 декабря истекает срок очередной уплаты целого ряда имущественных налогов, которые необходимо заплатить гражданам. Рассказываем, как и где это сделать и почему это важно.

Какие налоги надо заплатить?

2 декабря истекает срок уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на недвижимость за минувший 2018 год. Это налоги на квартиры, дачи, гаражи, земельные участки и машины, а также на другую недвижимость, землю и транспорт, которые вам принадлежат или принадлежали в 2018 году. Если вы продали имущество в этом году, то заплатить налог за прошлый год все равно необходимо, а если приобрели в 2019-м, то платить его надо будет уже в 2020-м.

Как это сделать?

Заплатить налог легко. Это можно сделать в отделении банка, предъявив квитанцию ФНС, которая должна была прийти вам по почте. Если вы потеряли или не получили квитанцию, то за повторной вы можете обратиться в районную налоговую службу.

Также заплатить налоги можно через личный кабинет на сайте «госуслуги» или через сайт ФНС, а также через специальные приложения «госуслуги» и «Налоги ФЛ» для смартфонов.

Обращаем внимание, что на сайте «госуслуги» отражается информация не о начисленных суммах имущественных налогов подлежащих уплате, а о задолженности, образовавшейся за прошлые периоды.

Какие существуют льготы?

В нашей стране действует целый ряд льгот на имущественные налоги, например, для пенсионеров или многодетных семей. (Myslo делал большой материал про налоговые льготы, читайте его здесь).

Так, для граждан, воспитывающих трех и более детей, база по налогу на имущество была уменьшена на величину кадастровой стоимости 5 кв. метров квартиры и 7 кв. метров жилого дома на каждого ребенка. Многодетные семьи получат также вычет в размере шести соток при определении налоговой базы по земельному налогу.

Кроме того, для всех физлиц вводится 10-процентное ограничение по росту земельного налога, исчисляемого по кадастровой стоимости. Это означает, что как бы ни выросла кадастровая стоимость участка, земельный налог для граждан увеличится не более чем на 10%.

Все указанные льготы применяются при расчете имущественных налогов за 2018 год.

Подробнее о том, какие налоговые льготы вам положены, вы можете узнать на сайте ФНС в данном разделе.

Почему необходимо платить налоги в срок?

Если вы не заплатите налоги в срок, то уже с 3 декабря каждый день вам будет начисляться пеня — в процентах от неуплаченной суммы налога. Рассчитывается она так — к сумме неуплаченного налога начисляется пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа.

Чем грозит налоговая задолженность?

Налоговый должник может столкнуться с целым рядом ограничений — замороженные банковские счета, арестованное имущество или отказ в выезде за границу. Также ФНС может взыскать налог через суд, и в этом случае помимо пеней придется заплатить исполнительский сбор. Кроме того, налоговая задолженность чревата проблемами с банками при получении кредита.