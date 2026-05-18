Жители Тульской области могут воспользоваться обновленным механизмом регистрации недвижимости в рамках так называемой «Дачной амнистии 2.0».

Новый порядок позволяет в упрощенной форме оформить право собственности на жилой дом, построенный до 14 мая 1998 года, то есть до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, а также на земельный участок под ним.

При этом важно соблюдать несколько условий. Объект не должен иметь статус самовольной постройки по решению суда или местной администрации. И сам дом, и участок, на котором он стоит, должны находиться в границах населенного пункта.

Ключевое требование: необходимо подтвердить факт проживания в доме до 14 мая 1998 года. Для этого подойдут любые документы: договоры на подключение к инженерным сетям, квитанции об оплате коммунальных услуг, наследственные бумаги и другие свидетельства. Если таких документов нет, местные власти вправе самостоятельно определить иные основания для оформления прав.

По ссылке — методические рекомендации Росреестра. В них содержится пошаговая инструкция, которая подскажет, какие шаги нужно предпринять для легализации жилого дома и земли.

Важно помнить: программа «Дачная амнистия 2.0» будет действовать до 1 марта 2031 года. Для жителей воссоединенных регионов есть особенность: жилой дом должен быть возведен до 4 октября 2022 года (даты принятия новых субъектов в состав России).