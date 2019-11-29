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В Туле подвели итоги фестиваля «Театральное многообразие»
Фото Макса Останкина.

В Туле подвели итоги фестиваля «Театральное многообразие»

Праздник искусства и таланта прошел в рамках партийного проекта «Единой России» «Культура малой родины» и посвящен Году театра в РФ.

Гала-концерт шестого регионального фестиваля любительских театральных коллективов Тульской области «Театральное многообразие» прошел на небольшой уютной сцене «Нового театра» в здании Дворянского собрания.

В фестивале приняли участие 24 любительских театральных коллектива из десяти муниципальных образований. Свои артистические и режиссерские таланты, актерское обаяние на суд профессионального жюри представили школьники, студенты вузов и сузов, а также педагоги, воспитатели и родители.

Фестиваль «Театральное многообразие» открыл кулисы и для небольших коллективов, которые создавались в школах и вузах, Домах культуры, центрах детского образования.

Николай Воробьев, секретарь регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя Тульской областной Думы:

Николай Воробьев

– Сегодня в этом зале собрались люди, неравнодушные театральному искусству, к малому театру, к развитию и поддержке театральной жизни Тульской области. Мы шесть лет подряд занимаемся проведением фестиваля «Театральное многообразие». Этот проект родился из федерального партийного проекта «Культура малой родины». Мы проводим работу как в крупных населенных пунктах, так и в самых отдаленных и маленьких. За это время мы капитально отремонтировали 17 ДК, улучшили материальную базу и провели косметический ремонт и другие виды работ в 46 сельских клубах, и эта работа будет продолжена. Губернатор ставит перед нами задачу активно заниматься развитием культуры. Поэтому мы обращаем внимание и на поддержку малых театральных коллективов, и на то, чтобы материальная база домов культуры, библиотек развивалась. Так произошло с ДК в Чекалине, где после ремонта открытие шикарной сцены проводили артисты Большого театра. И сейчас там зарождается театр, истоки которого уходят в XIX век. И мы поддерживаем те труппы, коллективы, которые рождаются в школах, институтах, среди увлеченных людей. Дай Бог им развития, а мы будем им помогать во всем.


Жюри фестиваля.

Николай Петрунин, депутат Государственной Думы, член фракции «Единая Россия»:

Николай Петрунин

– Это праздник, когда вместе собираются театральные труппы и в рамках фестиваля показывают свои новые постановки. Та программа, которая есть на сегодняшний день по поддержке наших малых театров и театрального сообщества, заслуживает искренних слов благодарности региональному отделению, правительству Тульской области и, конечно же, губернатору Алексею Геннадьевичу Дюмину, который уделяет самое пристальное внимание этим проблемам. Мы с коллегами также стараемся делать по максимуму всё, что возможно для развития театрального искусства. В рамках фестиваля каждый год рождаются и открываются новые имена. Для этого и существуют такие проекты.

Александр Ермаков, депутат Тульской областной Думы, региональный координатор партпроекта «Культура малой родины», певец и композитор:

Александр Ермаков

– К культуре я неравнодушен, как любая творческая личность. В шестой раз проводится фестиваль «Театральное многообразие», и приятно отметить, что фестиваль стал особенной устойчивой площадкой наряду с другими яркими творческими проектами нашего региона. Отлично, что в эту замечательную сказку, в это путешествие вовлечена молодежь. Здесь можно показать себя, свои работы, провести мастер-класс, познакомиться с профессионалами.

В гала-концерте приняли участие коллективы, которые успешно прошли конкурсный отбор. Жюри оценивало актерское исполнение, постановку, музыку к спектаклю, реквизит, оригинальность работы и режиссерское решение.

Благодаря фестивалю самодеятельные театральные коллективы получают стимул для развития и возможность показать свои способности и всё многообразие досуговой деятельности, которая ведется в разных районах области.

На площадках фестиваля происходит живой творческий обмен, он отлично вписывается в концепцию культурного и театрального развития нашей страны и Тульской области.

В гала-концерте приняли участие коллективы, которые заняли первые места в своей возрастной номинации.

Так, лучшим среди школьников стал спектакль о Незнайке и его друзьях, который представили артисты театрального коллектива «Маска» при Доме детского творчества Арсеньевского района.

Светлана Лелейкина, педагог дополнительного образования Дома детского творчества Арсеньевского района:

Светлана Лелейкина

– Мы принимаем участие в фестивале первый год и в полном восторге! Рады, что удостоились такой чести побывать на этом фестивале. В нашей номинации было 17 коллективов, но мы выиграли! Убеждена, что это большая заслуга детей, многие ходят заниматься ко мне с пяти лет. Сейчас самому взрослому артисту 12 лет, самому маленькому — семь. Чтобы прийти к такому успеху, мы проделали долгий творческий путь, за плечами — большая работа. Сказка о Незнайке действительно может научить добру, позитиву и найти маленькому зрителю путь к правде.

В возрастной номинации среди студентов вузов и сузов победителями стали ребята из народного театрального коллектива «Премьера», город Донской, микрорайон Северо-Задонск. Они представили отрывок из спектакля «Раньше люди умели летать» по произведению Роберта Рождественского.

Галина Янчицкая, руководитель народного театрального коллектива «Премьера», город Донской, микрорайон Северо-Задонск:

Галина Янчицкая

– В наше время очень важно понимать различие в единстве людей и в толпе. Здорово, когда люди работают командой, коллективом. Но очень плохо, когда человеческие группы становятся на уровень толпы. Каждый из нас индивидуален, он имеет право на свое проявление. И наш герой заявляет, что раньше люди умели летать, и я тоже мечтаю летать, я хочу сделать этот мир лучше. Но люди не поддержали его, позавидовали и, к сожалению, больше радовались его поражению. Мы хотим своим спектаклем показать, как важно людям иметь мечту и хотеть уметь летать...

Огромное спасибо партии «Единая Россия» за то, что у них есть такой замечательный проект, который поддерживает любительские театральные коллективы, дает им возможность о себе заявлять и посмотреть друг на друга. В фестивале мы принимали участие в 2015 году, но не прошли отборочный тур. И вот сейчас такой успех!

В 2020 году в регионе пройдет седьмой региональный фестиваль любительских театральных коллективов Тульской области «Театральное многообразие». И в конце года мы снова познакомимся с новыми яркими коллективами, заявившими о себе.

 

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Автор: Лариса Тимофеева
сегодня, в 16:58 +1
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