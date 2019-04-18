Светлана Зубкова, главный государственный налоговый инспектор отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Тульской области, рассказала, какими налоговыми льготами могут воспользоваться пенсионеры и как их оформить.

Светлана Зубкова – Пенсионеры являются одной из самых многочисленных льготных категорий налогоплательщиков. Кроме того, с 2019 года (при исчислении имущественных налогов в 2020 году) к ним также добавятся физические лица, соответствующие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствии с законодательством РФ, действовавшим на 31 декабря 2018 года. Пенсионеры имеют право на льготы по всем имущественным налогам физических лиц.

Налог на имущество физических лиц

Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на имущество в отношении одного объекта недвижимости каждого вида. Главное, чтобы этот объект не использовался в предпринимательской деятельности. Кроме того, налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется в отношении одного хозяйственного строения (сооружения) площадью до 50 кв. метров, которое расположено на земельном участке, предоставленном для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.

При наличии нескольких объектов недвижимости одного вида он вправе представить в любой налоговый орган до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении этого объекта применяется налоговая льгота, уведомление о том, в отношении какого объекта он хочет получить налоговую льготу. При отсутствии уведомления, льгота предоставляется в отношении одного объекта с максимально исчисленной суммой налога.

Помимо налоговых льгот на федеральном уровне по налогу на имущество физических лиц для всех без исключения налогоплательщиков предусмотрены налоговые вычеты в отношении всех объектов жилого назначения:

в отношении комнаты налоговый вычет установлен в размере кадастровой стоимости 10 квадратных метров общей площади этой комнаты;

в отношении квартиры налоговый вычет установлен в размере кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры;

в отношении жилого дома – 50 квадратных метров общей площади этого дома.

Таким образом, при наличии у льготников нескольких жилых объектов каждого вида (например, две квартиры или два жилых дома) льгота предоставляется на один объект каждого вида, а по остальным объектам автоматически применяются установленные федеральным законодательством вычеты.

Земельный налог

С 2018 года налоговая база по земельному налогу уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 кв. метров площади земельного участка, находящегося в собственности пенсионера, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков. Налоговый вычет предоставляется только в отношении одного земельного участка, находящегося в собственности на территории РФ. При наличии в собственности нескольких земельных участков он вправе представить в любой налоговый орган уведомление о земельном участке, в отношении которого будет применен налоговый вычет. При отсутствии уведомления налоговый вычет будет предоставлен в отношении земельного участка с максимально суммой налога.

Транспортный налог

Для пенсионеров предусмотрена льгота в 50% на одну единицу следующих транспортных средств: автомобилей (до 150 л.с. (до 110,33 кВт); мотоциклов и мотороллеров (до 20 л.с. (до 14,7 кВт). Порядок оформления льгот единый для всех имущественных налогов. Для оформления необходимо представить в налоговый орган заявление о предоставлении льготы (если ранее налоговая льгота не оформлялась), а также он вправе представить документы, подтверждающие право на льготу.