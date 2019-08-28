Кому положены налоговые льготы?

О налоговых нововведениях рассказала начальник отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц УФНС России по Тульской области Татьяна Хаметова.

Вопрос №1. В июле я получила налоговое уведомление, но не увидела в нем привычных квитанций на оплату. Как оплатить налог?

Татьяна Хаметова – В этом году вместе с налоговым уведомлением платежные документы для оплаты налогов не направляются. Вместо квитанций в каждом разделе налогового уведомления указаны сведения, необходимые для перечисления соответствующего налога в бюджет РФ.

В уведомлении есть QR-код для оплаты через мобильное банковское приложение, штрих-код для платы через банковские терминалы и реквизиты, которые оператор внесет, если вы будете платить через кассу банка. Оплатить налог можно через личный кабинет налогоплательщика.

Кроме того, в налоговом уведомлении теперь не отображаются объекты, находящиеся в собственности граждан, по которым отсутствует сумма налога к уплате, т. е. в отношении которых в соответствии с налоговым законодательством предоставлены льготы в полном объеме либо вычеты, размер которых равен или превышает налоговую базу (кадастровую стоимость объектов недвижимости, в том числе земельных участков).

Налогоплательщики, у которых есть задолженности за прошлые периоды, вместе с уведомлением получили требования с приложенной квитанцией на уплату долга.

Налоговые уведомления получили большинство налогоплательщиков, разослано 636 тысяч уведомлений, еще 115 тысяч направлены через личный кабинет. Налоговое уведомление налогоплательщик должен получить не позднее чем за месяц до срока уплаты налога. Последний день уплаты – 2 декабря. Если до 1 ноября вы не получите по какой-то причине уведомление, то нужно обратиться в МФЦ или налоговый орган.



Вопрос №2. В каких случаях налогоплательщику сообщать в ФНС о наличии у него льгот?

– Если человек, имея недвижимость, землю, транспорт, впервые приобрел статус льготника (вышел на пенсию или получил инвалидность, родился третий ребенок в семье и др.), то надо уведомить налоговый орган об изменении статуса. Сделать это можно через личный кабинет, МФЦ или обратившись напрямую в налоговый орган.



Вопрос № 3. Я получила налоговое уведомление, но доля права собственности в нем отражена неверно. Как ее исправить?

– Необходимо обратиться в ближайшее отделение налоговой или через личный кабинет налогоплательщика. Если вы хотите проверить правильность начисленного налога, зайдите на сайт ФНС России и воспользуйтесь налоговым калькулятором. Либо лично зайдите в налоговую и уточните у инспекторов.



Вопрос № 4. Я пенсионерка, инвалид, у меня есть две квартиры в собственности. Должна ли я платить за них налоги?

– Действующее законодательство предусматривает для пенсионеров льготу – освобождает от уплаты на один объект недвижимости каждого вида (одна квартира, один жилой дом, один гараж). Если у него в собственности только одна квартира, то он совсем не будет платить налог за квартиру. В случае владения, например, двумя квартирами он освобождается от уплаты налога только за одну из них. Причем налог не будет начисляться за ту квартиру, по которой сумма налога наибольшая.

Вопрос № 5. Какие новые налоговые льготы на имущество предусмотрены для многодетных семей?

– С этого года многодетные семьи освобождены от уплаты налога за земельный участок, площадь которого не превышает 6 соток. Если же участок больше, то при расчете налога из его площади вычитаются

6 соток, и сумма к уплате определяется из кадастровой стоимости оставшейся. Кроме этого, при расчете налога за 2018 год за жилье к действовавшему ранее налоговому вычету в 20 квадратных метров от площади квартиры или в 50 квадратных метров жилого дома теперь прибавляется дополнительный вычет на каждого ребенка: по 5 кв. м на каждого ребенка в квартире и по 7 кв. м, если речь идет о доме.

Вопрос № 6. Как зарегистрироваться в «Личном кабинете налогоплательщика»?

– «Личный кабинет налогоплательщика» очень удобен и позволяет экономить массу времени. Здесь можно узнать об объеме налоговых отчислений, которые уплатил за вас работодатель, обратиться по различным вопросам в налоговый орган, например, оформить налоговый вычет, а также получать налоговые уведомления в электронном виде (если поставите соответствующую галочку при регистрации, то они будут дублироваться и в бумажном виде). Для регистрации необходимо лично прийти в налоговый орган и подать заявку. Если же у вас есть подтвержденная учетная запись на Портале госуслуг, то можно войти в «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС России с логином и паролем от Портала госуслуг. Также можно подать заявление на регистрацию в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» в ближайшем отделении МФЦ.

Кроме того, в МФЦ теперь можно подать заявление на предоставление льготы по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному налогам от физических лиц.