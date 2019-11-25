Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников

Съезд открылся 22 ноября в Москве, в его работе участвовало около 2000 участников, в том числе главы региональных отделений и общественных приёмных партии, депутаты Госдумы, сенаторы, эксперты и политологи.

Перед ними выступил Владимир Путин и призвал поднимать острые вопросы в регионах, решать проблемы своими силами, не дожидаясь, пока граждане сами расскажут о них в ходе прямой линии с президентом:

- Главное в работе партии – быть вместе с людьми, досконально знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причём делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать.

Президент подчеркнул, что только в ежедневном режиме общения с людьми партийцы и чиновники могут подтвердить свою состоятельность. Делом, вниманием, заботой о гражданах доказать своё лидерство. Причем работа эта должна быть не ради красивых отчетов. И партийцы, и чиновники должны сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем национальным проектам - чтобы люди чувствовали позитивные перемены в своей жизни:

- Именно результаты, достигнутые ради людей, а не слова или пустые обещания, ничем не подкреплённые, должны стать главным аргументом партии... У нас, у наших сторонников, нет морального права что-то не доделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом, прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность. Репутацию, облик партии определяют люди, у которых есть своя внутренняя позиция, свои нравственные внутренние ориентиры. И такие люди должны быть готовы отстаивать эти ориентиры и принципы. Бороться за них в любой, даже самой сложной ситуации.

Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только ее. И страну сдадут!

Президент неоднократно подчеркивал раньше и снова напомнил участникам съезда, что главная оценка их работы – это мнение людей о текущей ситуации, о динамике позитивных изменений во всех сферах, определяющих качество жизни человека. И важно всё: и крупные инфраструктурные стройки, и модернизация, строительство сельских школ, городских поликлиник, ФАПов, благоустройство городов и сёл, улиц, дворов.

- Насколько перемены отвечают общественным ожиданиям? Что требуется скорректировать, поправить? Именно такой – включённой, живой – работы ждут люди от любой политической силы, от любой политической партии. И тем более от такой мощной и массовой, как «Единая Россия». Не позволяйте скрывать, заметать под ковёр какие бы то ни было недостатки, - призвал президент. -

Сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидаясь очередной «прямой линии». Вы должны видеть всё, и если чиновники не видят – терзать их, трясти, добиваться решения.

Отметим, что в Тульской области многие туляки занимают активную гражданскую позицию и, следуя советам президента, терзают и трясут местных чиновников, добиваясь решения проблем. Примеры? Пожалуйста!

Помните, летом пол-Тулы страдало от нестерпимого запаха навоза? Жители поселка Торхово и деревни Бабанино первыми забили тревогу, обратились в редакцию Myslo, вместе с корреспондентами провели расследование и обнаружили источник вони. Тульская природоохранная прокуратура и специалисты регионального комитета ветеринарии по обращениям туляков наказали виновников вони.

Еще пример. Когда 18 июля 2019 года в Туле было полностью закрыто движение всех видов транспорта по Баташевскому мосту из-за его аварийного состояния, жители задались вопросом – а насколько безопасны все остальные путепроводы? Что делает для этого муниципальная власть? «Терзание» городской администрация дало результат: с 1 ноября в областном центре начали работать мобильные бригады по обследованию и содержанию городских мостов и путепроводов.

Не позволили «замести под ковёр» недостатки в благоустройстве Площади Победы тульские архитекторы. Они обратились к главе администрации Тулы с требованием пересмотреть проект ремонта объекта культурного наследия и вернуть ему исторический облик. Архитекторов услышали, ремонт площади будет проведен в два этапа. Более того, при главе администрации города создан архитектурный совет – чтобы в разработке проектов по развитию городских территорий, благоустройству общественных пространств и дворов участвовали эксперты и профессионалы.

И таких примеров очень много.

- Лидер — это тот, кто показывает пример, ведет за собой, спрашивая себя страже, чем с других, - сказал на съезде «Единой России» Владимир Путин. - Статус правящей партии, партии власти заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить — служить народу России.

А смысл такого служения, по мнению президента, - счастливое будущее граждан России, их детей, которые уже родились и еще будут рождены в российских семьях.