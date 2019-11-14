В Туле создадут архитектурный совет

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев в неформальной обстановке побеседовал с членами профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» о создании творческого архитектурного совета.

– Сегодня в Туле реализуют много проектов, которые направлены на создание комфортной городской среды, призваны сделать наш город современнее и красивее. Я сейчас говорю в первую очередь об общественных пространствах, придомовых территориях. Касается это и исторического ядра города. Для создания хорошего эстетического облика, единой концепции развития города, возникает потребность во мнении специалистов, – отметил Дмитрий Миляев. – В этой связи возникла идея создания творческого совета профессионалов, с которым можно было бы предварительно обсуждать разные проекты, прежде, чем воплощать их в жизнь.

В архитектурный совет планируют включить сотрудников администрации, практикующих специалистов: архитекторов, проектировщиков, градостроителей, а также представителей общественности. Они будут участвовать не только в обсуждении, но и в разработке проектов по развитию городских территорий, благоустройству общественных пространств, дворов и территорий, прилегающих к магистральным улицам и новым микрорайонам.



Как отметила председатель правления Тульского отделения общероссийской творческой профессиональной общественной организации «Союз архитекторов России» Вера Гусева, похожая структура до 2012 года работала в областной столице. И сейчас радует, что снова появился спрос на мнение специалистов.

Уже в конце недели в Туле соберется рабочая группа, в которую войдут представители будущего архитектурного совета.