В Туле проверят состояние городских мостов

С 1 ноября в областном центре начали работать мобильные бригады по обследованию и содержанию городских мостов и путепроводов.

Рабочие уже восстановили покрытие Павшинского моста на деформационных швах и асфальте, привели в порядок бетонные защитный слой на крыле откоса Зареченского моста. В ближайшее время восстановительные работы в Заречье будут продолжены.

Всего в Туле насчитывается 31 мост и путепровод. Две бригады, по пять человек в каждой, осмотрят каждый из них и при необходимости подготовят документы для проведения работ, не требующих разработки проектно-сметной документации и привлечения специализированных организаций.