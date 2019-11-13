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В Туле проверят состояние городских мостов

В Туле проверят состояние городских мостов

Специальные мобильные бригады созданы по поручению главы региона Алексея Дюмина.

С 1 ноября в областном центре начали работать мобильные бригады по обследованию и содержанию городских мостов и путепроводов.

Рабочие уже восстановили покрытие Павшинского моста на деформационных швах и асфальте, привели в порядок бетонные защитный слой на крыле откоса Зареченского моста. В ближайшее время восстановительные работы в Заречье будут продолжены.

Всего в Туле насчитывается 31 мост и путепровод. Две бригады, по пять человек в каждой, осмотрят каждый из них и при необходимости подготовят документы для проведения работ, не требующих разработки проектно-сметной документации и привлечения специализированных организаций.

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Автор: Леонид Почекин
вчера, в 21:21 +2
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