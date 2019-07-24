Фото Дмитрия Дзюбина
Рейд Myslo: безопасны ли мосты в Туле?
Корреспонденты Myslo осмотрели важные сооружения в городе.
Напомним, 18 июля было полностью закрыто движение всех видов транспорта по Баташевскому мосту, который соединяет Пролетарский и Зареченский округа.
Опоры выглядят смещенными и сильно потрепанными. Повсюду торчит изъеденная коррозией арматура, а на земле лежат куски отвалившегося бетона размером с литровый пакет молока. Оно и неудивительно — мост-то был построен еще при СССР, в 1967 году!
Myslo проблему мостов освещал неоднократно. Например, про то, что Баташевский мост очень «устал», мы писали еще весной 2016 года. Но его нынешнее состояние всё равно стало для чиновников таким неожиданным, что пришлось сначала закрывать и только потом думать над проектом ремонта.
Чтобы узнать, какие еще «сюрпризы» с мостами могут ждать туляков в ближайшее время, мы решили осмотреть все основные путепроводы и мосты в городе.
Московский путепровод
Самые большие опасения у нас вызвал Московский путепровод, который находится на ул. Октябрьской, между ул. Пузакова и ул. Токарева. Его состояние просто ужасает: во многих местах бетон раскрошился, а торчащих ржавых арматурин не сосчитать. Готовая съемочная площадка для сцены фильма ужасов про конец света — тут даже декорации не нужны!
Относительно недавно на Московском путепроводе начала отваливаться ограда, которая угрожающе нависла над железной дорогой. Через несколько дней после публикации это место «починили»: перила прикрепили железной скобой к фонарному столбу и в нескольких местах укрепили с помощью приваренных металлических уголков.
В администрации уверяют, что это временная мера — документация на ремонт путепровода уже подготовлена, и в ближайшее время будет объявлен аукцион, на котором определят подрядчика. Ремонт планировали закончить всё в том же сентябре этого года.
Что с остальными путепроводами
и мостами в Туле?
Черметовский мост
Находится на ул. Новотульской. Построен в 1972 году. Принадлежал «Тулачермету», передан городу в собственность в 2013 году. Недавно его отремонтировали, поэтому выглядит вполне прилично. Есть незначительные дыры и места, где отвалились заклепки и цемент на опорах. Дорожное покрытие в порядке, ям и трещин нет.
Рязанский путепровод
Находится на ул. Новомосковской, через автодорогу. Длина — 52,95 м, выполнен из железобетона. Построен в 1985 году. Сверху выглядит более-менее надежным, а вот снизу заметно влияние времени и погоды. Кое-где отваливается цемент, вода размыла один из откосов. Есть дыры. Дорожное покрытие в норме. Тротуар ремонтируют.
Чулковский путепровод
На ул. Пролетарской, через железную дорогу. Длина — 70,44 м, железобетонный. Построен в 1977 году. Проблемными выглядят только откосы. Дорожное покрытие в норме.
Чулковский мост
Соединяет ул. Советскую и ул. Пролетарскую, проходит над Упой. Длина — 152,76 м, железобетонный. Построен в 1976 г. взамен старого. Несмотря на влагу от Упы, в хорошем состоянии.
Демидовский путепровод
В районе ул. Вяземской, пролегает через железную дорогу. Длина — 157,18 м, выполнен из железобетона. Построен в 1970 году. Реконструирован в 2006 году. Состояние хорошее, есть незначительные следы коррозии от воды. Асфальт в порядке.
Привокзальный мост
На Красноармейском проспекте, через Воронку. Длина — 34,2 м, железобетонный. Построен в 1964 году. Во многих местах следы коррозии, но в целом не выглядит опасным. Дорожное покрытие в порядке.
Восточный обвод
Сейчас находится в процессе работ по расширению. Со стороны Суворовского училища размыт откос.
М-2, 29-й км подъезда к Туле
(«Свадебный» через Воронку). Выглядит отлично.
Косогорский путепровод
Недавно его отремонтировали, состояние отличное.
Зареченский мост
От ул. Советской до ул. Октябрьской. Длина — 127,4 м, железобетонный. Построен в 1980 году. В целом производит впечатление надежного, но по краям в районе пешеходных дорожек есть следы эрозии и коррозии.
Орловский путепровод
Пр. Ленина, через автодорогу. Длина — 34,18 м, выполнен из железобетона. Построен в 1967 году, реконструирован в 1995 году. Всё хорошо, если бы не «шкафные стенки», которые уже разрушились.
Другие статьи по темам
Место