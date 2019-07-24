Рейд Myslo: безопасны ли мосты в Туле?

Фото Дмитрия Дзюбина

Напомним , 18 июля было полностью закрыто движение всех видов транспорта по Баташевскому мосту, который соединяет Пролетарский и Зареченский округа.

Опоры выглядят смещенными и сильно потрепанными. Повсюду торчит изъеденная коррозией арматура, а на земле лежат куски отвалившегося бетона размером с литровый пакет молока. Оно и неудивительно — мост-то был построен еще при СССР, в 1967 году!

Myslo проблему мостов освещал неоднократно . Например, про то, что Баташевский мост очень «устал», мы писали еще весной 2016 года. Но его нынешнее состояние всё равно стало для чиновников таким неожиданным, что пришлось сначала закрывать и только потом думать над проектом ремонта.

Чтобы узнать, какие еще «сюрпризы» с мостами могут ждать туляков в ближайшее время, мы решили осмотреть все основные путепроводы и мосты в городе.

Московский путепровод

Самые большие опасения у нас вызвал Московский путепровод, который находится на ул. Октябрьской, между ул. Пузакова и ул. Токарева. Его состояние просто ужасает: во многих местах бетон раскрошился, а торчащих ржавых арматурин не сосчитать. Готовая съемочная площадка для сцены фильма ужасов про конец света — тут даже декорации не нужны!

Относительно недавно на Московском путепроводе начала отваливаться ограда, которая угрожающе нависла над железной дорогой. Через несколько дней после публикации это место «починили»: перила прикрепили железной скобой к фонарному столбу и в нескольких местах укрепили с помощью приваренных металлических уголков.

В администрации уверяют, что это временная мера — документация на ремонт путе­провода уже подготовлена, и в ближайшее время будет объявлен аукцион, на котором определят подрядчика. Ремонт планировали закончить всё в том же сентябре этого года.

Что с остальными путепроводами

и мостами в Туле?

Черметовский мост

Находится на ул. Новотульской. Построен в 1972 году. Принадлежал «Тулачермету», передан городу в собственность в 2013 году. Недавно его отремонтировали, поэтому выглядит вполне прилично. Есть незначительные дыры и места, где отвалились заклепки и цемент на опорах. Дорожное покрытие в порядке, ям и трещин нет.

Рязанский путепровод

Находится на ул. Новомосковской, через автодорогу. Длина — 52,95 м, выполнен из железобетона. Построен в 1985 году. Сверху выглядит более-менее надежным, а вот снизу заметно влияние времени и погоды. Кое-где отваливается цемент, вода размыла один из откосов. Есть дыры. Дорожное покрытие в норме. Тротуар ремонтируют.

Чулковский путепровод

На ул. Пролетарской, через железную дорогу. Длина — 70,44 м, железобетонный. Построен в 1977 году. Проблемными выглядят только откосы. Дорожное покрытие в норме.

Чулковский мост

Соединяет ул. Советскую и ул. Пролетарскую, проходит над Упой. Длина — 152,76 м, железобетонный. Построен в 1976 г. взамен старого. Несмотря на влагу от Упы, в хорошем состоянии.

Демидовский путепровод

В районе ул. Вяземской, пролегает через железную дорогу. Длина — 157,18 м, выполнен из железобетона. Построен в 1970 году. Реконструирован в 2006 году. Состояние хорошее, есть незначительные следы коррозии от воды. Асфальт в порядке.

Привокзальный мост

На Красноармейском проспекте, через Воронку. Длина — 34,2 м, железобетонный. Построен в 1964 году. Во многих местах следы коррозии, но в целом не выглядит опасным. Дорожное покрытие в порядке.

Восточный обвод Сейчас находится в процессе работ по расширению. Со стороны Суворовского училища размыт откос.

М-2, 29-й км подъезда к Туле

(«Свадебный» через Воронку). Выглядит отлично.

Косогорский путепровод Недавно его отремонтировали, состояние отличное.

Зареченский мост От ул. Советской до ул. Октябрьской. Длина — 127,4 м, железобетонный. Построен в 1980 году. В целом производит впечатление надежного, но по краям в районе пешеходных дорожек есть следы эрозии и коррозии.