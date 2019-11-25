Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Дубенском районе

Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Днем в минувшее воскресенье на 35-м километре автодороги «Тула — Белев» (Дубенский район) столкнулись Mitsubishi ASX и Peugeot 206. По имеющейся на настоящий момент информации, автоаварию мог спровоцировать водитель первого авто, так как он ехал по второстепенной дороге и должен был уступить второй машине. У последнего была главная дорога.

«В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры автомобиля Peugeot 206, девочки 2007 г. р. и 2004 г. р. В момент ДТП они были пристегнуты ремнями безопасности», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.