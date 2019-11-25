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Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Дубенском районе
Фото УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП в Дубенском районе

ДТП произошло на 35-м километре автодороги «Тула — Белев».

Днем в минувшее воскресенье на 35-м километре автодороги «Тула — Белев» (Дубенский район) столкнулись Mitsubishi ASX и Peugeot 206. По имеющейся на настоящий момент информации, автоаварию мог спровоцировать водитель первого авто, так как он ехал по второстепенной дороге и должен был уступить второй машине. У последнего была главная дорога.
 
«В результате ДТП пострадали несовершеннолетние пассажиры автомобиля Peugeot 206, девочки 2007 г. р. и 2004 г. р. В момент ДТП они были пристегнуты ремнями безопасности», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:19 +3
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