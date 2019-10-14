Вонь в Туле: прокуратура проверила птицефабрику «Тульская»

Фото из архива Myslo.

Тульская природоохранная прокуратура и специалисты регионального комитета ветеринарии проверили деятельность птицефабрики «Тульская» после ряда публикаций в СМИ и информации от минприроды.

В ходе проверки установлено, что в нарушение требований ветеринарного законодательства на предприятии отсутствуют пометохранилище, площадка для компостирования, цех сушки помета. В продуктах жизнедеятельности птиц выявлено превышение количества токсичного элемента (цинка); индекса энтерококков и других показателей качества.

– Установлено, что птицефабрика ежедневно передает в безвозмездное пользование физическому лицу не прошедший обеззараживание куриный помет, что может привести к выносу инфекционного агента во внешнюю среду, в результате чего существует вероятность распространения заразных болезней, — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

По результатам проверки в адрес гендиректора предприятия прокурор внес представление об устранении нарушений закона, которое находится на рассмотрении.

В отношении юридического лица и должностного лица — главного ветврача птицефабрики — возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ (нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил), которые направлены на рассмотрение в суд и комитет по ветеринарии.

Фактическое устранение нарушений находится на контроле Тульской природоохранной прокуратуры.

Напомним, в начале сентября Тулу по вечерам накрывал неприятный запах. На жуткую вонь жаловались жители нескольких районов города. Корреспонденты Myslo провели собственное расследование и обнаружили предполагаемый источник ужасного запаха.

У деревни Бабанино мы нашли поле, на котором в большом количестве складирован куриный навоз с перьями. Дышать без респиратора здесь было практически нереально.

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