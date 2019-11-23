Туляков приглашают на мастер-класс по поделкам из ниток

Даже казалось бы не нужный кусок ниток может стать основой для прекрасной поделки, нужно только приложить немного фантазии.

Открыть для себя и своего ребенка этот бесконечный мир работы с нитками приглашает продюссерский центр «Мировой». В нем пройдет серия мастер-классов для детей. Первое занятие посвящено поделкам из ниток.

Во время 50-минутного занятия участники изготовят игрушки своими руками. Все необходимые материалы входят в стоимость билета.

Мастер-класс состоится завтра, 24 ноября, в 18.00