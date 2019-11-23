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Туляков приглашают на мастер-класс по поделкам из ниток

Туляков приглашают на мастер-класс по поделкам из ниток

Шить, вязать, вышивать, плести кружева – нитки универсальный материал для рукоделия.

Даже казалось бы не нужный кусок ниток может стать основой для прекрасной поделки, нужно только приложить немного фантазии. 

Открыть для себя и своего ребенка этот бесконечный мир работы с нитками приглашает продюссерский центр «Мировой». В нем пройдет серия мастер-классов для детей. Первое занятие посвящено поделкам из ниток.

Во время 50-минутного занятия участники изготовят игрушки своими руками. Все необходимые материалы входят в стоимость билета.

Мастер-класс состоится завтра, 24 ноября, в 18.00

 

Купить билет
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 16:40 +1
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