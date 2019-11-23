В ЦФО начнется тотальная слежка за передвижением автомобилей

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Действующая уже 4 года система слежения за транспортом в Москве позволила снизить количество краж, угонов и повысить раскрываемость преступлений.

На территории Центрального федерального округа в скором времени внедрят систему по контролю проездов всех транспортных средств. На эти цели власти Москвы потратят более 200 млн рублей. Такая система уже действует на территории столица и Подмосковья и примерно через полгода появится еще в 16 регионах, сообщает «Коммерсантъ».

Слежка в режиме онлайн за автомобилистами необходима для борьбы с угонщиками и нарушителями, а также для анализа транспортных потоков, объяснили в мэрии Москвы.

В октябре 2019 года вице-мэр Максим Ликсутов рассказывал:

«У нас уже есть функционал, увязывающий камеры Москвы и Московской области, что дает возможность правоохранительным органам видеть, как перемещается личный транспорт между двумя субъектами,— рассказывал он.— Мэр Москвы поддержал предложение МВД России распространить эту систему на весь ЦФО». Она позволит полиции «мгновенно видеть все перемещения в онлайн-режиме». «А нам это позволит видеть всю матрицу корреспонденций и понять, как передвигаются автомобили из Московской области и других регионов в Москву»,— рассказывал господин Ликсутов.

Действующая уже 4 года система слежения за транспортом в Москве позволила снизить количество краж, повысить раскрываемость преступлений и уменьшить количество угонов в 3,5 раза.

Будущая система перехвата и розыска транспортных средств в ЦФО объединит в общей сложности 16 регионов и более 5 тыс. комплексов фотофиксации нарушений. Отметим, что на территории округа, по данным ГИБДД на начало 2019 года, зарегистрировано более 16 млн транспортных средств.

«Система позволит также автоматизировать взаимодействие оперативных служб, выявлять опасных водителей, контролировать международных и междугородних перевозчиков, получать полную аналитику передвижения автомобилей по ЦФО, контролировать грузовой транспорт»,— пояснили «Ъ» в Центре организации дорожного движения. Все региональные управления ГИБДД в рамках новой системы перейдут на единое программное обеспечение (уже используется в Москве и области) для вынесения штрафов с камер.